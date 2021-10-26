https://ria.ru/20211026/zoloto-1756335212.html

Скифы "перевернулись бы в курганах" из-за споров по золоту, заявили в Киеве

Скифы "перевернулись бы в курганах" из-за споров по золоту, заявили в Киеве - РИА Новости, 26.10.2021

Скифы "перевернулись бы в курганах" из-за споров по золоту, заявили в Киеве

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что "скифы переворачивались бы в курганах", если бы знали, что творится вокруг их золота. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:04

2021-10-26T16:04

2021-10-26T16:29

амстердам

нидерланды

сергей аксенов (политик)

ситуация вокруг коллекции скифского золота

facebook

денис малюська

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742891981_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_4b33bec7ecfd11b289d364a76fb14313.jpg

КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что "скифы переворачивались бы в курганах", если бы знали, что творится вокруг их золота.Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, говорится в постановлении. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена."Есть решение апелляции в пользу Украины. Знали бы скифы, что творится вокруг их золота, в курганах бы переворачивались", - написал Малюська на своей странице в Facebook во вторник.Он напомнил, что судебные разбирательства и "процедурные войны" относительно возврата скифского золота длились с 2015 года.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756296221.html

амстердам

нидерланды

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амстердам, нидерланды, сергей аксенов (политик), ситуация вокруг коллекции скифского золота, facebook, денис малюська, россия