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Скифы "перевернулись бы в курганах" из-за споров по золоту, заявили в Киеве
Скифы "перевернулись бы в курганах" из-за споров по золоту, заявили в Киеве - РИА Новости, 26.10.2021
Скифы "перевернулись бы в курганах" из-за споров по золоту, заявили в Киеве
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что "скифы переворачивались бы в курганах", если бы знали, что творится вокруг их золота. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:04
2021-10-26T16:04
2021-10-26T16:29
амстердам
нидерланды
сергей аксенов (политик)
ситуация вокруг коллекции скифского золота
facebook
денис малюська
россия
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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что "скифы переворачивались бы в курганах", если бы знали, что творится вокруг их золота.Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, говорится в постановлении. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена."Есть решение апелляции в пользу Украины. Знали бы скифы, что творится вокруг их золота, в курганах бы переворачивались", - написал Малюська на своей странице в Facebook во вторник.Он напомнил, что судебные разбирательства и "процедурные войны" относительно возврата скифского золота длились с 2015 года.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
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амстердам, нидерланды, сергей аксенов (политик), ситуация вокруг коллекции скифского золота, facebook, денис малюська, россия
16:04 26.10.2021 (обновлено: 16:29 26.10.2021)
Скифы "перевернулись бы в курганах" из-за споров по золоту, заявили в Киеве
В Минюсте Украины заявили, что cкифы "перевернулись бы в курганах" из-за споров по золоту