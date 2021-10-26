https://ria.ru/20211026/zoloto-1756332238.html

Минкультуры поддержало стремление крымских музеев вернуть скифское золото

Минкультуры поддержало стремление крымских музеев вернуть скифское золото - РИА Новости, 26.10.2021

Минкультуры поддержало стремление крымских музеев вернуть скифское золото

Минкультуры РФ поддерживает музеи Крыма в их стремлении вернуть "скифское золото" - музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:49

2021-10-26T15:49

2021-10-26T15:49

культура

республика крым

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ситуация вокруг коллекции скифского золота

новости культуры

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минкультуры РФ поддерживает музеи Крыма в их стремлении вернуть "скифское золото" - музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы, заявили в пресс-службе ведомства."Минкультуры поддерживает музеи Крыма в их стремлении вернуть экспонаты. Музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы - это общеизвестное профессиональное правило", - говорится в сообщении."В Союзе музеев России напомнили, что в свое время эти экспонаты были найдены археологами именно на территории полуострова, откуда впоследствии и попали в музей. Они принадлежат именно тому учреждению культуры, в котором экспонировались изначально. Участниками спора являются музеи Крыма и Голландии, и впереди еще разбирательство в суде кассационной инстанции", - добавили в министерстве.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ситуация вокруг коллекции скифского золота, новости культуры, россия