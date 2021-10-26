https://ria.ru/20211026/zoloto-1756329494.html

Эксперт прокомментировал решение суда Амстердама по скифскому золоту

Эксперт прокомментировал решение суда Амстердама по скифскому золоту - РИА Новости, 26.10.2021

Эксперт прокомментировал решение суда Амстердама по скифскому золоту

Решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту не нарушает международного права, так как суд опирался на соглашение Украины и Нидерландов по... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:36

2021-10-26T15:36

2021-10-26T16:47

в мире

амстердам

украина

нидерланды

юнеско

ситуация вокруг коллекции скифского золота

россия

культура

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту не нарушает международного права, так как суд опирался на соглашение Украины и Нидерландов по экспонированию коллекции, но у России есть основания требовать передачи коллекции на свою территорию, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, говорится в постановлении. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена.По словам Капустина, законность решения апелляционного суд Амстердама по скифскому золоту должны определять вышестоящие суды этой страны."Законность решения суда (Амстердама) должны проверять другие суды, которые вышестоящие в Нидерландах. Судя по всему, эта процедура будет продолжаться", - сказал Капустин."Тут вопрос о законности с точки зрения международного права очень трудно оценивать. Крайне редко решение национальных судов становится предметом обсуждения на международном уровне, потому что для международного права важно, чтобы были нарушены какие-то нормы именно международного права. В данном случае они опираются на соглашение между Украиной и Нидерландами, которое, по всей видимости, срок действия не прекратило. До тех пор, пока не будет соответствующий вопрос соответствующим образом решен, они на него опираются", - добавил эксперт.Он пояснил, что суд Амстердама при рассмотрении этого дела исходил из того, что есть несколько принципов возвращения такого рода культурных ценностей с территории государства, где оно экспонировалось, на территорию, где оно должно находиться постоянно."Первый принцип, определяющий и основной, что культурные ценности после экспонирования в музее отправляются в ту страну или тот музей, откуда они прибыли. Парадокс или проблема в том, что место пребывания - музей Крыма - осталось прежним, а вот страна, к которой относится эта территория, поменялась. Поэтому, возможно, и появилось два претендента на возвращение скифского золота - Российская Федерация в лице музее Крыма, из которых коллекция была предоставлена для экспонирования, и Украина, которая считала, что эти ценности принадлежат ей", - добавил эксперт.По словам Капустина, "здесь в какую сторону ни качни, на первый взгляд кажется правильной" позиция обеих сторон."С одной стороны, музей имеет право (на коллекцию), потому что ценности добывались не только в период, когда музей находился на территории Крыма в составе современной Украины, а когда еще они были советскими и гораздо раньше. С такой логической точки зрения, у музея должно быть больше приоритетов", - полагает собеседник агентства.Как сказал эксперт, с точки зрения международных соглашений (а экспонирование коллекции в Амстердаме Нидерланды заключали на основе соответствующих соглашений с Украиной) нидерландские власти должны вернуть коллекцию той власти, той юрисдикции, которая направила это золото, а дальше уже Россия и Украина должны разбираться, кому принадлежит коллекция."Это вторая логика, которой, видимо, и руководствовался апелляционный суд Амстердама, который принял это решение. Здесь законность его может быть обоснована со ссылкой на то соглашение, которое существует. Принцип такой есть: возвращать в ту страну, откуда были направлены культурные ценности. Но, постольку поскольку здесь возник новый такой нюанс, поэтому суд должен был учесть, видимо, тот момент, что музей является тем местом, где эти ценности хранились. Иногда с самим музеем связывают историю, изучение и так далее, там много нюансов", - сказал член исполкома российской Ассоциации международного права.По его мнению, этовопрос спорный, дискуссионный, конфликтный, но он на данном этапе не между Россией и Украиной, он не межгосударственный, поэтому вопрос скифского золота сейчас решается в апелляционном суде Амстердама.Как сказал эксперт, нормы международного права не были нарушены апелляционным судом Амстердама, поэтому говорить о том, что суд совершил какое-то нарушение и поэтому его решение незаконно, нельзя."Это решение невозможно обжаловать в международном порядке. Там есть круг решений национальных судов, которые нарушают права человека и так далее. Тут не та ситуация. Тут, с одной стороны, спор такой чисто касается вопроса собственности. С другой, касается права государства на культурные ценности. Он, конечно, имеет много оттенков, контекстов. Грубых пока нарушений международного права этот суд не совершил. Он опирался на то что у него есть. А дальше будем смотреть", - отметил Капустин."Есть ли (в ситуации) вопросы международного права? Конечно, есть. Ведь спор с Украиной можно будет урегулировать после того, когда будет окончательное решение Верховного суда Нидерландов. Я так понимаю, что наши музейные работники и защита нацелены на дальнейшее рассмотрение дела", - отметил эксперт.По словам Капустина, при нормальных условиях между Россией и Украиной могли бы быть проведены переговоры и, несмотря на решение апелляционного суда Амстердама, можно было бы договориться о том, каким образом вернуть ценности в крымский музей."При нормальных отношениях между государствами это была бы достаточно ординарная процедура. Обычное явление. А когда ситуация сложных, конфликтных отношений между государствами, то, конечно, здесь можно ожидать того, что украинская сторона будет всячески игнорировать требования России", - добавил он.Как отметил Капустин, поэтому России, конечно, выгодней решить эту проблему на национальном уровне, а потом уже решать вопросы, если у украинцев будут претензии, путем переговоров, когда отношения нормализуются.Как пояснил эксперт, в любом случае у России есть основания для требований по возвращению скифского золота. "Они заключаются в том, что музей (в Крыму), в котором находились ценности всю историю с момента открытия, как раз является тем основанием, которое может быть основанием для требований (вернуть золото)", - добавил Капустин.Эксперт полагает, что если дело дойдет до Верховного суда Нидерландов, то суд не будет слишком сильно углубляться в вопросы международного права, потому что голландцы осторожны и будут смотреть на конкретные акты, к которым относится это соглашение об экспонировании коллекции на территории королевства. При этом собеседник агентства считает, что пока рано прогнозировать решение Верховного суда Нидерландов по вопросу скифского золота.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756305215.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/zoloto-1756307203.html

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756301120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, амстердам, украина, нидерланды, юнеско, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия