https://ria.ru/20211026/zoloto-1756329061.html

Директор Восточно-Крымского музея оценил решение по скифскому золоту

Директор Восточно-Крымского музея оценил решение по скифскому золоту - РИА Новости, 26.10.2021

Директор Восточно-Крымского музея оценил решение по скифскому золоту

Решение нидерландского суда по скифскому золоту вырывает бесценные артефакты из исторического контекста, что бьет не только по мировой культуре, но и по научным РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:34

2021-10-26T15:34

2021-10-26T15:34

нидерланды

европа

сергей аксенов (политик)

ситуация вокруг коллекции скифского золота

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Решение нидерландского суда по скифскому золоту вырывает бесценные артефакты из исторического контекста, что бьет не только по мировой культуре, но и по научным исследованиям, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского музея-заповедника, часть коллекции которого была ранее отправлена на выставку в Голландию.Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, говорится в постановлении. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена"Уникальная Змееногая богиня, талисман нашего музея, была найдена в Патикапее, и ее отправят куда-то? Она вырывается из исторического контекста. Она еще подлежит исследованию, ею занимались ученые России и многих стран. Если вырвать из контекста какой-то артефакт, он перестает служить науке. Не только культуру хотят угробить, они и науку хотят зарубить своими непрофессиональными действиями. Мы хотели просвещенной Европе рассказать о нашей земле, а просвещенная Европа так себя повела, кто мог бы подумать", - сказала Умрихина.В коллекции, отправленной в Нидерланды, было в том числе 193 предмета Восточно-крымского музея заповедника. Кроме каменных изваяний и артефактов, были и сарматские тамги - знаки царей, золотые, краснофигурные и чернолаковые предметы, керамика.Змееногая богиня относится к числу наиболее распространенных образов скифского искусства. Она была найдена при раскопках Пантикапея без головы в 1882 году, на северном склоне горы Мигридат, но через некоторое время нашли двустороннюю голову, подходящую к торсу. Позднее отыскали еще ряд деталей декоративного убранства. Скульптура выполнена из единого блока известняка. Эта сложная композиция представляет собой редкий образец ажурной резьбы и характеризует высокое мастерство скульптора, владеющего этой сложной техникой обработки камня. Изваяние имеет весьма внушительные размеры: высота его в современном виде достигает 124 см. Пантикапейский памятник служил навершием каменного блока. Датируется находка около I века н. э.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/zoloto-1756310176.html

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756305215.html

нидерланды

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нидерланды, европа, сергей аксенов (политик), ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия