Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/zoloto-1756329061.html
Директор Восточно-Крымского музея оценил решение по скифскому золоту
Директор Восточно-Крымского музея оценил решение по скифскому золоту - РИА Новости, 26.10.2021
Директор Восточно-Крымского музея оценил решение по скифскому золоту
Решение нидерландского суда по скифскому золоту вырывает бесценные артефакты из исторического контекста, что бьет не только по мировой культуре, но и по научным РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:34
2021-10-26T15:34
нидерланды
европа
сергей аксенов (политик)
ситуация вокруг коллекции скифского золота
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101380/63/1013806356_0:2315:3456:4259_1920x0_80_0_0_c5580dce40fef34a0a84a546ecbc4532.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Решение нидерландского суда по скифскому золоту вырывает бесценные артефакты из исторического контекста, что бьет не только по мировой культуре, но и по научным исследованиям, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского музея-заповедника, часть коллекции которого была ранее отправлена на выставку в Голландию.Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, говорится в постановлении. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена"Уникальная Змееногая богиня, талисман нашего музея, была найдена в Патикапее, и ее отправят куда-то? Она вырывается из исторического контекста. Она еще подлежит исследованию, ею занимались ученые России и многих стран. Если вырвать из контекста какой-то артефакт, он перестает служить науке. Не только культуру хотят угробить, они и науку хотят зарубить своими непрофессиональными действиями. Мы хотели просвещенной Европе рассказать о нашей земле, а просвещенная Европа так себя повела, кто мог бы подумать", - сказала Умрихина.В коллекции, отправленной в Нидерланды, было в том числе 193 предмета Восточно-крымского музея заповедника. Кроме каменных изваяний и артефактов, были и сарматские тамги - знаки царей, золотые, краснофигурные и чернолаковые предметы, керамика.Змееногая богиня относится к числу наиболее распространенных образов скифского искусства. Она была найдена при раскопках Пантикапея без головы в 1882 году, на северном склоне горы Мигридат, но через некоторое время нашли двустороннюю голову, подходящую к торсу. Позднее отыскали еще ряд деталей декоративного убранства. Скульптура выполнена из единого блока известняка. Эта сложная композиция представляет собой редкий образец ажурной резьбы и характеризует высокое мастерство скульптора, владеющего этой сложной техникой обработки камня. Изваяние имеет весьма внушительные размеры: высота его в современном виде достигает 124 см. Пантикапейский памятник служил навершием каменного блока. Датируется находка около I века н. э.
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/zoloto-1756310176.html
https://ria.ru/20211026/zoloto-1756305215.html
нидерланды
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101380/63/1013806356_0:1991:3456:4583_1920x0_80_0_0_1099350bfb79b58739175e0349c67ca7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нидерланды, европа, сергей аксенов (политик), ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия
15:34 26.10.2021
 
Директор Восточно-Крымского музея оценил решение по скифскому золоту

Директор Восточно-Крымского музея о решении по скифскому золоту: бьет по культуре и науке

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Peter Dejong
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Решение нидерландского суда по скифскому золоту вырывает бесценные артефакты из исторического контекста, что бьет не только по мировой культуре, но и по научным исследованиям, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского музея-заповедника, часть коллекции которого была ранее отправлена на выставку в Голландию.
Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, говорится в постановлении. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 14:26Сказано в эфире
Цеков: решение Апелляционного суда по скифскому золоту – возмутительное
"Уникальная Змееногая богиня, талисман нашего музея, была найдена в Патикапее, и ее отправят куда-то? Она вырывается из исторического контекста. Она еще подлежит исследованию, ею занимались ученые России и многих стран. Если вырвать из контекста какой-то артефакт, он перестает служить науке. Не только культуру хотят угробить, они и науку хотят зарубить своими непрофессиональными действиями. Мы хотели просвещенной Европе рассказать о нашей земле, а просвещенная Европа так себя повела, кто мог бы подумать", - сказала Умрихина.
В коллекции, отправленной в Нидерланды, было в том числе 193 предмета Восточно-крымского музея заповедника. Кроме каменных изваяний и артефактов, были и сарматские тамги - знаки царей, золотые, краснофигурные и чернолаковые предметы, керамика.
"Это прецедент передела мирового наследия, это нарушение международного музейного права. Это ни к чему хорошему привести не может. Это нарушение всех международных прав и норм, которые сложились веками", - заявила Умрихина.
Змееногая богиня относится к числу наиболее распространенных образов скифского искусства. Она была найдена при раскопках Пантикапея без головы в 1882 году, на северном склоне горы Мигридат, но через некоторое время нашли двустороннюю голову, подходящую к торсу. Позднее отыскали еще ряд деталей декоративного убранства. Скульптура выполнена из единого блока известняка. Эта сложная композиция представляет собой редкий образец ажурной резьбы и характеризует высокое мастерство скульптора, владеющего этой сложной техникой обработки камня. Изваяние имеет весьма внушительные размеры: высота его в современном виде достигает 124 см. Пантикапейский памятник служил навершием каменного блока. Датируется находка около I века н. э.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 14:10
Слуцкий назвал решение суда по скифскому золоту культурным рейдерством
 
НидерландыЕвропаСергей Аксенов (политик)Ситуация вокруг коллекции скифского золотаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под тонкий лед водоема
05:06Российские банки начали повышать ставки по вкладам
04:56Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
04:49Украинцам посоветовали запасаться навозом
04:49СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под тонкий лед водоемаРоссийские банки начали повышать ставки по вкладамГлава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в СуданеУкраинцам посоветовали запасаться навозомСМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана