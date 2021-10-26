Директор Восточно-Крымского музея оценил решение по скифскому золоту
Директор Восточно-Крымского музея о решении по скифскому золоту: бьет по культуре и науке
© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Решение нидерландского суда по скифскому золоту вырывает бесценные артефакты из исторического контекста, что бьет не только по мировой культуре, но и по научным исследованиям, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского музея-заповедника, часть коллекции которого была ранее отправлена на выставку в Голландию.
Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, говорится в постановлении. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена
"Уникальная Змееногая богиня, талисман нашего музея, была найдена в Патикапее, и ее отправят куда-то? Она вырывается из исторического контекста. Она еще подлежит исследованию, ею занимались ученые России и многих стран. Если вырвать из контекста какой-то артефакт, он перестает служить науке. Не только культуру хотят угробить, они и науку хотят зарубить своими непрофессиональными действиями. Мы хотели просвещенной Европе рассказать о нашей земле, а просвещенная Европа так себя повела, кто мог бы подумать", - сказала Умрихина.
В коллекции, отправленной в Нидерланды, было в том числе 193 предмета Восточно-крымского музея заповедника. Кроме каменных изваяний и артефактов, были и сарматские тамги - знаки царей, золотые, краснофигурные и чернолаковые предметы, керамика.
"Это прецедент передела мирового наследия, это нарушение международного музейного права. Это ни к чему хорошему привести не может. Это нарушение всех международных прав и норм, которые сложились веками", - заявила Умрихина.
Змееногая богиня относится к числу наиболее распространенных образов скифского искусства. Она была найдена при раскопках Пантикапея без головы в 1882 году, на северном склоне горы Мигридат, но через некоторое время нашли двустороннюю голову, подходящую к торсу. Позднее отыскали еще ряд деталей декоративного убранства. Скульптура выполнена из единого блока известняка. Эта сложная композиция представляет собой редкий образец ажурной резьбы и характеризует высокое мастерство скульптора, владеющего этой сложной техникой обработки камня. Изваяние имеет весьма внушительные размеры: высота его в современном виде достигает 124 см. Пантикапейский памятник служил навершием каменного блока. Датируется находка около I века н. э.