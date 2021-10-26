https://ria.ru/20211026/zoloto-1756305215.html

Слуцкий назвал решение суда по скифскому золоту культурным рейдерством

Слуцкий назвал решение суда по скифскому золоту культурным рейдерством - РИА Новости, 26.10.2021

Слуцкий назвал решение суда по скифскому золоту культурным рейдерством

Глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий, комментируя решение нидерландского суда по "скифскому золоту", назвал его разновидностью культурного... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:10

2021-10-26T14:10

2021-10-26T14:30

в мире

украина

госдума рф

ситуация вокруг коллекции скифского золота

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий, комментируя решение нидерландского суда по "скифскому золоту", назвал его разновидностью культурного рейдерства. помноженного на русофобию, суд встал на сторону политики, а не правды.Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, говорится в постановлении. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена."По сути, это такая разновидность культурного рейдерства, помноженного на русофобию. Крымчан продолжают наказывать за их исторический выбор по воссоединению с Россией, и теперь у них просто украдено национальное культурное достояние. В деле о передаче коллекции золота скифов суд Амстердама встал на сторону политики, а не правды", - заявил Слуцкий журналистам.Он отметил, что скифское золото было в Крыму "еще задолго до того, как полуостров вообще стал иметь какое-то отношение к Украине".Так, в сентябре 2019 года крымские музеи представили в суд дополнительные сведения о праве собственности на артефакты, включая акты о приемке находок в музейные коллекции, а также фотодокументы, подтверждающие, что экспонаты находились в музеях Крыма еще до передачи полуострова Украинской ССР в 1954 году, но суд не принял во внимание очевидного, продолжил Слуцкий."Решение нидерландского суда о передаче скифского золота Украине - политизированный и ангажированый вердикт, который ничего не имеет общего со справедливостью", - добавил парламентарий.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии не применим к данному делу.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756298010.html

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756297121.html

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в мире, украина, госдума рф, ситуация вокруг коллекции скифского золота, леонид слуцкий (политик)