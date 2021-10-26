https://ria.ru/20211026/zoloto-1756301383.html

В России заявили о готовности обжаловать решение суда по скифскому золоту

В России заявили о готовности обжаловать решение суда по скифскому золоту - РИА Новости, 26.10.2021

В России заявили о готовности обжаловать решение суда по скифскому золоту

Решение суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет обжаловано, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского историко-культурного... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:55

2021-10-26T13:55

2021-10-26T14:16

украина

республика крым

ситуация вокруг коллекции скифского золота

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Решение суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет обжаловано, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина."Будем говорить с адвокатами, что мы еще можем сделать. Мы готовы обжаловать решение и идти до конца. Когда-то же разум должен возобладать. Это же страшный мировой прецедент – передел культурного наследия. Это ни к чему хорошему не приведет в мире", - сказала РИА Новости Умрихина."Эти артефакты принадлежат только нашей земле. Никогда они отродясь не были на Украине и никакого отношения к ней не имеют", - добавила Умрихина.По ее словам, суд фактически вырвал коллекцию, которая по своей сохранности является единственной в мире, из контекста всего культурного наследия Крыма."Коллекция должна остаться в Крыму. На той земле, где артефакты добыты и сохранены", - сказала она.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Апелляционный суд Амстердама во вторник постановил, что скифское золото является украинской собственностью и должно быть передано Украине. При этом решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии не применим к данному делу.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756305215.html

украина

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, республика крым, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия