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В России заявили о готовности обжаловать решение суда по скифскому золоту
В России заявили о готовности обжаловать решение суда по скифскому золоту - РИА Новости, 26.10.2021
В России заявили о готовности обжаловать решение суда по скифскому золоту
Решение суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет обжаловано, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского историко-культурного... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:55
2021-10-26T14:16
украина
республика крым
ситуация вокруг коллекции скифского золота
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Решение суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет обжаловано, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина."Будем говорить с адвокатами, что мы еще можем сделать. Мы готовы обжаловать решение и идти до конца. Когда-то же разум должен возобладать. Это же страшный мировой прецедент – передел культурного наследия. Это ни к чему хорошему не приведет в мире", - сказала РИА Новости Умрихина."Эти артефакты принадлежат только нашей земле. Никогда они отродясь не были на Украине и никакого отношения к ней не имеют", - добавила Умрихина.По ее словам, суд фактически вырвал коллекцию, которая по своей сохранности является единственной в мире, из контекста всего культурного наследия Крыма."Коллекция должна остаться в Крыму. На той земле, где артефакты добыты и сохранены", - сказала она.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Апелляционный суд Амстердама во вторник постановил, что скифское золото является украинской собственностью и должно быть передано Украине. При этом решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии не применим к данному делу.
https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html
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украина, республика крым, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия
13:55 26.10.2021 (обновлено: 14:16 26.10.2021)
 
В России заявили о готовности обжаловать решение суда по скифскому золоту

Глава Восточно-Крымского музея Умрихина: решение суда по скифскому золоту будет обжаловано

© AP Photo / Peter DejongЗаседание Апелляционного суда Амстердама по вопросу скифского золота
Заседание Апелляционного суда Амстердама по вопросу скифского золота - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Решение суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет обжаловано, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.
"Будем говорить с адвокатами, что мы еще можем сделать. Мы готовы обжаловать решение и идти до конца. Когда-то же разум должен возобладать. Это же страшный мировой прецедент – передел культурного наследия. Это ни к чему хорошему не приведет в мире", - сказала РИА Новости Умрихина.
"Эти артефакты принадлежат только нашей земле. Никогда они отродясь не были на Украине и никакого отношения к ней не имеют", - добавила Умрихина.
По ее словам, суд фактически вырвал коллекцию, которая по своей сохранности является единственной в мире, из контекста всего культурного наследия Крыма.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 08:00Культура
Золото раздора: скифские сокровища отдают Украине, а не Крыму
"Коллекция должна остаться в Крыму. На той земле, где артефакты добыты и сохранены", - сказала она.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Апелляционный суд Амстердама во вторник постановил, что скифское золото является украинской собственностью и должно быть передано Украине. При этом решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии не применим к данному делу.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 14:10
Слуцкий назвал решение суда по скифскому золоту культурным рейдерством
 
УкраинаРеспублика КрымСитуация вокруг коллекции скифского золотаРоссия
 
 
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