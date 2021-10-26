https://ria.ru/20211026/zoloto-1756301120.html

Суд в Амстердаме не рассматривал вопрос о принадлежности скифского золота

Суд в Амстердаме не рассматривал вопрос о принадлежности скифского золота - РИА Новости, 26.10.2021

Суд в Амстердаме не рассматривал вопрос о принадлежности скифского золота

Апелляционный суд Амстердама не рассматривал вопрос о принадлежности скифского золота, а только вопрос о том, кому оно должно быть передано - Украине или Крыму, РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:55

2021-10-26T13:55

2021-10-26T14:15

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амстердам

нидерланды

ситуация вокруг коллекции скифского золота

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культура

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АМСТЕРДАМ, 26 окт - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама не рассматривал вопрос о принадлежности скифского золота, а только вопрос о том, кому оно должно быть передано - Украине или Крыму, говорится в постановлении."Экспонаты коллекции Херсонеса Таврического, одного из четырех музеев, принадлежат государству Украина. Суд не смог установить, является ли украинское государство собственником других экспонатов из коллекций других трех музеев. Однако нет необходимости устанавливать, является ли собственником государство Украина или Автономная Республика Крым", - говорится в решении суда.Отмечается, что в данном деле вопрос о собственности "не имеет значения", так как перед судом стоял только вопрос о том, кому должна быть передана коллекция скифского золота - Украине или Крыму.Ранее суд Амстердама постановил вернуть скифское золото Украине.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии не применим к данному делу.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756301383.html

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756296221.html

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в мире, амстердам, нидерланды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия