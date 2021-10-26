13:45 26.10.2021 (обновлено: 13:52 26.10.2021)
Адвокат российских музеев прокомментировал решение суда о скифском золоте
Адвокат Мейер заявил, что дело о скифском золоте может перейти на международный уровень
© AFP 2021 / Bart MaatЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в музее Allard Pierson Museum, Амстердам
АМСТЕРДАМ, 26 окт - РИА Новости. Дело о "скифском золоте" после возможного рассмотрения в верховном суде Нидерландов может перейти на международный уровень, но речь будет идти лишь о компенсации убытков, заявил адвокат российских музеев Роб Мейер.
"Теоретически можно пойти в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, но это не изменит исход, речь будет, так сказать, о компенсации убытков", - заявил Мейер журналистам после оглашения решения.
На уточняющий вопрос, значит ли это, что артефакты после решения верховного суда Нидерландов останутся у той стороны, в чью пользу будет решение этой инстанции, адвокат ответил утвердительно. "Они останутся там (у выигравшей стороны)", - заявил он.
Адвокат российских музеев Роб Мейер сравнил возможную передачу коллекции скифского золота Киеву с экспроприацией.
Во вторник апелляционный суд Амстердама постановил, что хранящиеся в Нидерланды экспонаты крымских музеев должны быть переданы Украине.
"Это (возможная передача) в некотором смысле экспроприация. Эти объекты были в Крыму, в этих музеях много-много десятилетий. Если перевести их в Киев, то крымские музеи не смогут вернуть их", — заявил Мейер журналистам после оглашения решения.
Говоря о решении апелляционного суда, который сослался в нем на закон Украины о музеях, Мейер отметил, что "в нашей интерпретации закона Украины о музеях, это просто административно-организационный акт, он говорит о том, как нужно управлять вещами, он не дает право заявлять о притязании на вещи".
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.