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https://ria.ru/20211026/zoloto-1756298010.html
Адвокат российских музеев прокомментировал решение суда о скифском золоте
Адвокат российских музеев прокомментировал решение суда о скифском золоте - РИА Новости, 26.10.2021
Адвокат российских музеев прокомментировал решение суда о скифском золоте
Дело о "скифском золоте" после возможного рассмотрения в верховном суде Нидерландов может перейти на международный уровень, но речь будет идти лишь о... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:45
2021-10-26T13:52
в мире
страсбург
нидерланды
европейский суд
киев
ситуация вокруг коллекции скифского золота
россия
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АМСТЕРДАМ, 26 окт - РИА Новости. Дело о "скифском золоте" после возможного рассмотрения в верховном суде Нидерландов может перейти на международный уровень, но речь будет идти лишь о компенсации убытков, заявил адвокат российских музеев Роб Мейер."Теоретически можно пойти в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, но это не изменит исход, речь будет, так сказать, о компенсации убытков", - заявил Мейер журналистам после оглашения решения.На уточняющий вопрос, значит ли это, что артефакты после решения верховного суда Нидерландов останутся у той стороны, в чью пользу будет решение этой инстанции, адвокат ответил утвердительно. "Они останутся там (у выигравшей стороны)", - заявил он.Адвокат российских музеев Роб Мейер сравнил возможную передачу коллекции скифского золота Киеву с экспроприацией.Во вторник апелляционный суд Амстердама постановил, что хранящиеся в Нидерланды экспонаты крымских музеев должны быть переданы Украине."Это (возможная передача) в некотором смысле экспроприация. Эти объекты были в Крыму, в этих музеях много-много десятилетий. Если перевести их в Киев, то крымские музеи не смогут вернуть их", — заявил Мейер журналистам после оглашения решения.Говоря о решении апелляционного суда, который сослался в нем на закон Украины о музеях, Мейер отметил, что "в нашей интерпретации закона Украины о музеях, это просто административно-организационный акт, он говорит о том, как нужно управлять вещами, он не дает право заявлять о притязании на вещи".Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
https://ria.ru/20211026/zoloto-1756286118.html
https://ria.ru/20211026/krym-1756295559.html
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в мире, страсбург, нидерланды, европейский суд, киев, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия
13:45 26.10.2021 (обновлено: 13:52 26.10.2021)
 
Адвокат российских музеев прокомментировал решение суда о скифском золоте

Адвокат Мейер заявил, что дело о скифском золоте может перейти на международный уровень

© AFP 2021 / Bart MaatЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в музее Allard Pierson Museum, Амстердам
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в музее Allard Pierson Museum, Амстердам - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AFP 2021 / Bart Maat
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АМСТЕРДАМ, 26 окт - РИА Новости. Дело о "скифском золоте" после возможного рассмотрения в верховном суде Нидерландов может перейти на международный уровень, но речь будет идти лишь о компенсации убытков, заявил адвокат российских музеев Роб Мейер.
"Теоретически можно пойти в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, но это не изменит исход, речь будет, так сказать, о компенсации убытков", - заявил Мейер журналистам после оглашения решения.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 12:58
В Крыму раскритиковали решение о передаче скифского золота Украине
На уточняющий вопрос, значит ли это, что артефакты после решения верховного суда Нидерландов останутся у той стороны, в чью пользу будет решение этой инстанции, адвокат ответил утвердительно. "Они останутся там (у выигравшей стороны)", - заявил он.
Адвокат российских музеев Роб Мейер сравнил возможную передачу коллекции скифского золота Киеву с экспроприацией.
Во вторник апелляционный суд Амстердама постановил, что хранящиеся в Нидерланды экспонаты крымских музеев должны быть переданы Украине.
"Это (возможная передача) в некотором смысле экспроприация. Эти объекты были в Крыму, в этих музеях много-много десятилетий. Если перевести их в Киев, то крымские музеи не смогут вернуть их", — заявил Мейер журналистам после оглашения решения.
Говоря о решении апелляционного суда, который сослался в нем на закон Украины о музеях, Мейер отметил, что "в нашей интерпретации закона Украины о музеях, это просто административно-организационный акт, он говорит о том, как нужно управлять вещами, он не дает право заявлять о притязании на вещи".
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 13:32Культура
В Крыму пообещали рано или поздно вернуть скифское золото
 
В миреСтрасбургНидерландыЕвропейский судКиевСитуация вокруг коллекции скифского золотаРоссия
 
 
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