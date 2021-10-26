13:26 26.10.2021 (обновлено: 13:36 26.10.2021)
Экс-директор "Херсонеса" прокомментировала решение суда Амстердама
Экс-директор "Херсонеса" Мельникова о решении суда Амстердама: это трагедия
© AFP 2021 / ALLARD PIERSON MUSEUM Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в музее Allard Pierson Museum, Амстердам
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Решение суда в Амстердаме о судьбе коллекции крымских музеев - трагедия, заявила РИА Новости бывший директор музея "Херсонес Таврический" Светлана Мельникова.
Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью, передает корреспондент РИА Новости. "Хотя объекты происходят из Крыма, …они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году", - заявила председательствующая судья.
"Потеря части музейной коллекции это трагедия. За собиранием коллекции годы, люди и огромные усилия. Вещи, который исторически принадлежали земле Крыма, которые были здесь найдены, изучены, отреставрированы и уход их с этой земли иначе, как большую трагедию воспринимать не могу", - сказала Мельникова.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии не применим к данному делу.