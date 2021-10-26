https://ria.ru/20211026/zoloto-1756294463.html

Экс-директор "Херсонеса" прокомментировала решение суда Амстердама

Экс-директор "Херсонеса" прокомментировала решение суда Амстердама - РИА Новости, 26.10.2021

Экс-директор "Херсонеса" прокомментировала решение суда Амстердама

Решение суда в Амстердаме о судьбе коллекции крымских музеев - трагедия, заявила РИА Новости бывший директор музея "Херсонес Таврический" Светлана Мельникова. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:26

2021-10-26T13:26

2021-10-26T13:36

в мире

амстердам

нидерланды

россия

культура

ситуация вокруг коллекции скифского золота

скифское золото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755801272_0:197:2560:1637_1920x0_80_0_0_2ecf3974c8bc88aa0a3c61b14d2024d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Решение суда в Амстердаме о судьбе коллекции крымских музеев - трагедия, заявила РИА Новости бывший директор музея "Херсонес Таврический" Светлана Мельникова.Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью, передает корреспондент РИА Новости. "Хотя объекты происходят из Крыма, …они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году", - заявила председательствующая судья."Потеря части музейной коллекции это трагедия. За собиранием коллекции годы, люди и огромные усилия. Вещи, который исторически принадлежали земле Крыма, которые были здесь найдены, изучены, отреставрированы и уход их с этой земли иначе, как большую трагедию воспринимать не могу", - сказала Мельникова.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии не применим к данному делу.

https://ria.ru/20211026/kovitidi-1756291724.html

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756286118.html

амстердам

нидерланды

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, амстердам, нидерланды, россия, ситуация вокруг коллекции скифского золота, скифское золото