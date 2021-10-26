https://ria.ru/20211026/zoloto-1756291848.html

Скифское золото передадут Киеву "до стабилизации в Крыму", заявили в суде

Скифское золото передадут Киеву "до стабилизации в Крыму", заявили в суде - РИА Новости, 26.10.2021

Скифское золото передадут Киеву "до стабилизации в Крыму", заявили в суде

Музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен передать коллекцию скифского золота на хранение Украине "до стабилизации ситуации в Крыму", говорится в решение... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:18

2021-10-26T13:18

2021-10-26T13:37

в мире

амстердам

нидерланды

юнеско

россия

ситуация вокруг коллекции скифского золота

новости культуры

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АМСТЕРДАМ, 26 окт - РИА Новости. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен передать коллекцию скифского золота на хранение Украине "до стабилизации ситуации в Крыму", говорится в решение апелляционного суда Амстердама."Музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию скифского золота на хранение Украине до стабилизации ситуации в Крыму", - говорится в постановлении.Ранее Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Украине. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.

https://ria.ru/20211026/krym-1756287063.html

амстердам

нидерланды

россия

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в мире, амстердам, нидерланды, юнеско, россия, ситуация вокруг коллекции скифского золота, новости культуры