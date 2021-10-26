https://ria.ru/20211026/zoloto-1756288785.html

В Совфеде призвали продолжать борьбу за скифское золото

В Совфеде призвали продолжать борьбу за скифское золото - РИА Новости, 26.10.2021

В Совфеде призвали продолжать борьбу за скифское золото

России нужно проверить ответные шаги на решение Нидерландов по Скифскому золоту, надо бороться, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:22

2021-10-26T13:22

2021-10-26T13:22

нидерланды

ситуация вокруг коллекции скифского золота

владимир джабаров

россия

украина

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. России нужно проверить ответные шаги на решение Нидерландов по Скифскому золоту, надо бороться, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Неужели было непонятно, что решение (Нидерландов) будет в пользу Украины?" - отметил политик. В этом контексте он напомнил по ситуации с расследованием малайзийского боинга.Джабаров подчеркнул, что Скифское золото принадлежит Крыму.Если есть возможность, надо обжаловать решение суда Амстердама, подчеркнул законодатель.Он также выразил мнение, что если Нидерланды хотят наладить отношения с Россией, они задумаются о возвращении коллекции нашей стране.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

нидерланды

россия

украина

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нидерланды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, владимир джабаров, россия, украина