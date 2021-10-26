https://ria.ru/20211026/zoloto-1756286118.html

В Крыму раскритиковали решение о передаче скифского золота Украине

В Крыму раскритиковали решение о передаче скифского золота Украине - РИА Новости, 26.10.2021

В Крыму раскритиковали решение о передаче скифского золота Украине

Директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал передачу коллекции скифского золота Украине грубым пренебрежением правами и интересами... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:58

2021-10-26T12:58

2021-10-26T13:20

украина

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амстердам

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ситуация вокруг коллекции скифского золота

центральный музей тавриды

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал передачу коллекции скифского золота Украине грубым пренебрежением правами и интересами крымчан."Я расцениваю это решение как грубое пренебрежение правами и интересами крымчан, как плевок в душу народа Крыма. Это отвратительное решение, которое является образцом двойных стандартов", - сказал РИА Новости Мальгин."Никаких гарантий сохранности коллекции нет. Мы не знаем, что там будет происходить. Опасение за будущее коллекции у нас есть", - подчеркнул Мальгин.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Во вторник стало известно, что апелляционный суд Амстердама счел "скифское золото" украинской собственностью.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

украина

амстердам

нидерланды

россия

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украина, в мире, амстердам, нидерланды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, центральный музей тавриды, россия