12:56 26.10.2021 (обновлено: 13:23 26.10.2021)
На Украине прокомментировали решение суда по скифскому золоту
Премьер Шмыгаль: Украина еще не определилась с местом хранения скифского золота
© AP Photo / Frank AugsteinЭкспонаты выставки скифского золота в Британском музее в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Правительство Украины определится с местом хранения коллекции скифского золота из крымских музеев, это может быть собор Святой Софии, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Во вторник стало известно, что апелляционный суд Амстердама счел "скифское золото" украинской собственностью.
"Я уверен, что мы за эти драгоценности будем бороться до конца. Храниться они будут в Украине, очевидно, будем выбирать место и обсуждать с министерством культуры. Я уверен, что есть много мест на Украине, где достойно и надежно могли бы эти драгоценности храниться. Поэтому давайте дождемся решения и будем определяться", - сказал Шмыгаль на брифинге во вторник, трансляция которого велась онлайн.
По его мнению, артефакты можно передать на хранение в Софийский собор в Киеве. "Есть много мест, начиная от святой Софии Киевской и заканчивая другими объектами на Украине, не только в Киеве", - добавил Шмыгаль.