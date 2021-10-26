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Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине
Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине - РИА Новости, 26.10.2021
Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине
Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:49
2021-10-26T15:18
в мире
амстердам
украина
нидерланды
россия
дмитрий песков
денис шмыгаль
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АМСТЕРДАМ, 26 окт — РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине, передает корреспондент РИА Новости.Она добавила, что решение можно обжаловать в Верховном суде Нидерландов.В постановлении говорится, что Музей Алларда Пирсона должен передать артефакты на хранение Украине "до стабилизации ситуации в Крыму".Адвокат российских музеев Роб Мейер уточнил, что коллекция останется в стране как минимум еще на три месяца. Слушания в вышестоящей инстанции же могут занять около года, все это время золото также будет храниться в Нидерландах.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать постановление, отметив, что пока не видел его.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна определится с местом хранения артефактов после того, как получит решение суда. По его мнению, их можно передать в Софийский собор в Киеве.Коллекцию скифского золота из четырех музеев вывезли на выставку в Амстердам в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе того же года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты никому до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что артефакты нужно отдать Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение, в котором суд установил, что вышеупомянутый закон не применим к этому делу.Песков также заявлял, что тема скифского золота важна для Кремля и там следят за его судьбой, хотя этим и занимаются юристы и Министерство культуры.
https://ria.ru/20211026/krym-1756287063.html
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в мире, амстердам, украина, нидерланды, россия, дмитрий песков, денис шмыгаль
12:49 26.10.2021 (обновлено: 15:18 26.10.2021)
 

Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине

© AFP 2021 / Bart MaatПосетительница на выставке "Крым: золото и секреты Черного моря" в музее Allard Pierson Museum, Амстердам
Посетительница на выставке Крым: золото и секреты Черного моря в музее Allard Pierson Museum, Амстердам - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AFP 2021 / Bart Maat
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АМСТЕРДАМ, 26 окт — РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине, передает корреспондент РИА Новости.

"Хотя объекты происходят из Крыма <…> они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году", — заявила председательствующая судья.

Она добавила, что решение можно обжаловать в Верховном суде Нидерландов.
В постановлении говорится, что Музей Алларда Пирсона должен передать артефакты на хранение Украине "до стабилизации ситуации в Крыму".
Адвокат российских музеев Роб Мейер уточнил, что коллекция останется в стране как минимум еще на три месяца. Слушания в вышестоящей инстанции же могут занять около года, все это время золото также будет храниться в Нидерландах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать постановление, отметив, что пока не видел его.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна определится с местом хранения артефактов после того, как получит решение суда. По его мнению, их можно передать в Софийский собор в Киеве.
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Коллекцию скифского золота из четырех музеев вывезли на выставку в Амстердам в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе того же года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты никому до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что артефакты нужно отдать Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение, в котором суд установил, что вышеупомянутый закон не применим к этому делу.
Песков также заявлял, что тема скифского золота важна для Кремля и там следят за его судьбой, хотя этим и занимаются юристы и Министерство культуры.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 08:00Культура
Золото раздора: скифские сокровища отдают Украине, а не Крыму
 
В миреАмстердамУкраинаНидерландыРоссияДмитрий ПесковДенис Шмыгаль
 
 
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