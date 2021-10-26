https://ria.ru/20211026/zoloto-1756280637.html
Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине
Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине - РИА Новости, 26.10.2021
Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине
Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:40
2021-10-26T12:40
2021-10-26T13:13
амстердам
украина
в мире
нидерланды
республика крым
ситуация вокруг коллекции скифского золота
культура
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АМСТЕРДАМ, 26 окт - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью, передает корреспондент РИА Новости."Хотя объекты происходят из Крыма, …они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году", - заявила председательствующая судья.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии не применим к данному делу.
https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html
амстердам
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амстердам, украина, в мире, нидерланды, республика крым, ситуация вокруг коллекции скифского золота
12:40 26.10.2021 (обновлено: 13:13 26.10.2021)
Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине
Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото собственностью Украины