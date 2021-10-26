https://ria.ru/20211026/znaniya-1756304832.html

Глава Минобрнауки попросил проверить знания студентов после нерабочих дней

Глава Минобрнауки попросил проверить знания студентов после нерабочих дней - РИА Новости, 26.10.2021

Глава Минобрнауки попросил проверить знания студентов после нерабочих дней

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков попросил ректоров методически обеспечить самостоятельную работу студентов в период нерабочих дней, а также проверить... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:08

2021-10-26T14:08

2021-10-26T14:20

общество

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков попросил ректоров методически обеспечить самостоятельную работу студентов в период нерабочих дней, а также проверить полученные знания."Самостоятельная работа студентов должна быть методически обеспечена: вы должны понимать, есть ли у них доступ к соответствующим электронным ресурсам и курсам, есть ли в вашем университете электронные библиотеки, которыми они могут воспользоваться. Студент не должен быть брошен на это время. По итогам самостоятельной работы необходимо провести проверку знаний, которые получили студенты", - приводится в сообщении в Telegram Минобрнауки обращение министра к ректорам.Министр подчеркнул важность качественного образования и непрерывность учебного процесса.

https://ria.ru/20211025/moskva-1755845407.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование, валерий фальков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, навигатор абитуриента