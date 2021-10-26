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Глава Минобрнауки попросил проверить знания студентов после нерабочих дней
Глава Минобрнауки попросил проверить знания студентов после нерабочих дней - РИА Новости, 26.10.2021
Глава Минобрнауки попросил проверить знания студентов после нерабочих дней
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков попросил ректоров методически обеспечить самостоятельную работу студентов в период нерабочих дней, а также проверить... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:08
2021-10-26T14:20
общество
образование
валерий фальков
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков попросил ректоров методически обеспечить самостоятельную работу студентов в период нерабочих дней, а также проверить полученные знания."Самостоятельная работа студентов должна быть методически обеспечена: вы должны понимать, есть ли у них доступ к соответствующим электронным ресурсам и курсам, есть ли в вашем университете электронные библиотеки, которыми они могут воспользоваться. Студент не должен быть брошен на это время. По итогам самостоятельной работы необходимо провести проверку знаний, которые получили студенты", - приводится в сообщении в Telegram Минобрнауки обращение министра к ректорам.Министр подчеркнул важность качественного образования и непрерывность учебного процесса.
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общество, образование, валерий фальков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, навигатор абитуриента
14:08 26.10.2021 (обновлено: 14:20 26.10.2021)
 
Глава Минобрнауки попросил проверить знания студентов после нерабочих дней

Глава Минобрнауки Фальков попросил проверить знания студентов после нерабочих дней

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтуденты во время лекции в аудитории МГУ
Студенты во время лекции в аудитории МГУ - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков попросил ректоров методически обеспечить самостоятельную работу студентов в период нерабочих дней, а также проверить полученные знания.
"Самостоятельная работа студентов должна быть методически обеспечена: вы должны понимать, есть ли у них доступ к соответствующим электронным ресурсам и курсам, есть ли в вашем университете электронные библиотеки, которыми они могут воспользоваться. Студент не должен быть брошен на это время. По итогам самостоятельной работы необходимо провести проверку знаний, которые получили студенты", - приводится в сообщении в Telegram Минобрнауки обращение министра к ректорам.
Министр подчеркнул важность качественного образования и непрерывность учебного процесса.
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