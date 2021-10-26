https://ria.ru/20211026/zavod-1756269264.html

Алтайский завод выплатит по 30 тысяч рублей вакцинировавшимся сотрудникам

Алтайский завод выплатит по 30 тысяч рублей вакцинировавшимся сотрудникам - РИА Новости, 26.10.2021

Алтайский завод выплатит по 30 тысяч рублей вакцинировавшимся сотрудникам

Бийский олеумный завод выплатит 30 тысяч рублей каждому вакцинировавшемуся сотруднику, на такой шаг руководство предприятия пошло, чтобы избежать срыва... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:53

2021-10-26T11:53

2021-10-26T11:53

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БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости. Бийский олеумный завод выплатит 30 тысяч рублей каждому вакцинировавшемуся сотруднику, на такой шаг руководство предприятия пошло, чтобы избежать срыва контрактов, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края."Сотрудники Бийского олеумного завода, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции, получат по 30 тысяч рублей. Сотрудники, переболевшие ковидом не более шести месяцев назад, выплату получат после вакцинации и получения сертификата. Кроме того, сотрудникам завода после вакцинации предоставляется официальный дополнительный день отдыха. Такое решение принято, чтобы поощрить сотрудников, которые поддержали коллективную вакцинацию и не допустили срыва сроков контрактов предприятия", - говорится в сообщении.Уточняется, что вакцинацию прошли около 40% работников завода."В Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края подчеркнули: на промпредприятиях региона для привлечения коллективов к вакцинации от новой коронавирусной инфекции организуют работу пунктов вакцинации на своей территории, предоставляют работникам дополнительные дни к отпуску, оплачиваемый выходной в день вакцинации, финансово поощряют сотрудников, поставивших прививку от COVID-19. На территории предприятий размещают информационные плакаты, транслируют видеоролики", - сообщает официальный сайт правительства."Бийский олеумный завод - филиал федерального казенного предприятия "Завод имени Я.М. Свердлова" - самое крупное промышленное предприятие наукограда Бийска. Оно выпускает промышленные взрывчатые материалы, аккумуляторную техническую контактную и регенерированную серные кислоты, электролит сернокислотный, цетаноповышающую присадку для дизельного топлива "Экоцетол", суперпластификатор для бетонов и так далее. Более 60% выпускаемой продукции - собственные разработки предприятия.

https://ria.ru/20211025/altay-1756069293.html

https://ria.ru/20211020/remont-1755445608.html

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