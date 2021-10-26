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Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсий
Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсий - РИА Новости, 26.10.2021
Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсий
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:25
2021-10-26T15:25
общество
пенсия
госдума рф
пенсионный фонд рф
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года."Законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014-2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - говорится в пояснительной записке к документу.В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей.Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже - за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.Также она положена мужчинам 1953-1966 годов рождения и женщинам 1957-1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.Кроме того, накопительная часть формируется у участников программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.
https://ria.ru/20210930/pensii-1752523535.html
https://ria.ru/20210427/pensiya-1730222531.html
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общество, пенсия, госдума рф, пенсионный фонд рф, россия
15:25 26.10.2021
 
Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсий

Дума одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсий до 2024 года

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года.
"Законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014-2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсий
В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей.
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
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Накопительная часть пенсии: что изменилось в 2021 году
Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже - за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.
Также она положена мужчинам 1953-1966 годов рождения и женщинам 1957-1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
Кроме того, накопительная часть формируется у участников программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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