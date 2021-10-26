В Саратовской области почти 200 заключенных пожаловались на насилие
ОНК: в Саратовской области почти 200 заключенных пожаловались на насилие в тюрьмах
САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Почти 200 заключенных из исправительной колонии №13 УФСИН по Саратовской области подали в правоохранительные органы заявления о насилии как в самом учреждении, так и во время пребывания в Областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1), сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Денис Соболев.
Ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий. Генпрокуратура начала проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. ФСИН сменила начальника своего регионального управления.
Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что информация о нарушениях в колониях стала поводом для энергичных проверок, результатов которых нужно дождаться.
"В рамках визита (в ИК-13) мы с людьми говорили, которые там находятся, и сказали, что если есть что заявить, вы не бойтесь, не стесняйтесь и об этом говорите, пишите: есть прокуратура, есть МВД, есть Следственный комитет, есть начальник УФСИН, который при этом присутствовал, и никто вас за то, что вы хотите донести, написать заявление, никто на вас давление оказывать не будет. Люди написали порядка 185 заявлений… по фактам возможного насилия. Сейчас передано в Следственный комитет, в МВД… Мы со своей стороны взяли это на контроль", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что три заявления связаны с жалобами на насилие в ОТБ-1 в период нахождения в этом исправительном учреждения, а остальные 182 - по фактам возможного насилия в ИК-13.
"Люди написали заявления, дальше, я думаю, следственные органы все это выяснят", - подчеркнул Соболев.
Глава региональной ОНК добавил, что помимо жалоб на насилие, заключенные подали еще 10 заявлений, связанных с вопросами медицины, организации свиданий.
Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что 20 октября в ИК-13 в городе Энгельсе восемь осужденных в общежитии одного из отрядов избили девятерых заключенных из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения, а двое сотрудников колонии получили травмы в ходе пресечения противоправных действий осужденных. После массовой драки возбуждено уголовное дело в отношении предполагаемых зачинщиков конфликта.