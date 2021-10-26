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Поляки заговорили о захвате западной части России
"Занять запад страны". Поляки назвали цель войны с Россией - РИА Новости, 26.10.2021
Поляки заговорили о захвате западной части России
Читатели Wirtualna Polska высказались о маневрах польской армии на востоке страны. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:11
2021-10-26T19:36
в мире
белоруссия
польша
мариуш блащак
россия
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читатели Wirtualna Polska высказались о маневрах польской армии на востоке страны."Янки хотят довести здесь дело до конфликта. Прольется немного крови поляков и украинцев, но зато Россия будет занята на западе. Вот чего добиваются ковбои", — считает WROZ."Сильнейшая военная держава мира, то есть Польша, собирается вскоре напасть на Россию и Белоруссию. Если кто-то не знает, поясню: танки относятся к наступательным вооружениям, которые предназначены для атаки, а не для обороны. О партии "Право и справедливость" уже давно говорили, что она намеревается развязать третью мировую войну и положить конец всему", — написал Bafomet."Леопарды" были хороши 20 лет назад, а сейчас это уже изношенные машины третьей свежести. Но в польской армии вся техника, которой еще нет 20-30 лет, считается новой", — посетовал Rezerwista."По другую сторону от границы Союзное государство России и Белоруссии тоже устроит какие-нибудь учения, атмосфера начнет сгущаться, а в один прекрасный день наш президент или премьер из безопасного места в Лондоне сообщит нам с телеэкранов: "Дорогие сограждане, сегодня нам объявили войну. Погибайте за родину, мы окажем вам моральную поддержку", — пишет Czujny.Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в район города Бяла-Подляска на учения отправляются 700 военнослужащих 10-й бронетанковой бригады с техникой. Он пояснил, что цель маневров состоит в повышении мобильности и отработке действий по быстрой адаптации к ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211026/krym-1756345595.html
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в мире, белоруссия, польша, мариуш блащак, россия
19:11 26.10.2021 (обновлено: 19:36 26.10.2021)
 
"Занять запад страны". Поляки назвали цель войны с Россией

Читатели Wirtualna Polska: США хотят, чтобы поляки заняли западную часть России

© AP Photo / Alik KepliczСолдаты польской армии во время учений НАТО "Анаконда-2016"
Солдаты польской армии во время учений НАТО Анаконда-2016 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Alik Keplicz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читатели Wirtualna Polska высказались о маневрах польской армии на востоке страны.
"Гениально, просто гениально! Стянуть все силы к границе, чтобы атакующий мог уничтожить их первым ударом", — отметил nnooo.
"Янки хотят довести здесь дело до конфликта. Прольется немного крови поляков и украинцев, но зато Россия будет занята на западе. Вот чего добиваются ковбои", — считает WROZ.
"Сильнейшая военная держава мира, то есть Польша, собирается вскоре напасть на Россию и Белоруссию. Если кто-то не знает, поясню: танки относятся к наступательным вооружениям, которые предназначены для атаки, а не для обороны. О партии "Право и справедливость" уже давно говорили, что она намеревается развязать третью мировую войну и положить конец всему", — написал Bafomet.
"Леопарды" были хороши 20 лет назад, а сейчас это уже изношенные машины третьей свежести. Но в польской армии вся техника, которой еще нет 20-30 лет, считается новой", — посетовал Rezerwista.
Патрульные скоростные катера Раптор во время учений Черноморского флота в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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"По другую сторону от границы Союзное государство России и Белоруссии тоже устроит какие-нибудь учения, атмосфера начнет сгущаться, а в один прекрасный день наш президент или премьер из безопасного места в Лондоне сообщит нам с телеэкранов: "Дорогие сограждане, сегодня нам объявили войну. Погибайте за родину, мы окажем вам моральную поддержку", — пишет Czujny.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в район города Бяла-Подляска на учения отправляются 700 военнослужащих 10-й бронетанковой бригады с техникой. Он пояснил, что цель маневров состоит в повышении мобильности и отработке действий по быстрой адаптации к ситуации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 20:21
В США заявили о риске войны с Россией из-за Белоруссии
 
В миреБелоруссияПольшаМариуш БлащакРоссия
 
 
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