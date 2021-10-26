https://ria.ru/20211026/zakhvat-1756378882.html

Поляки заговорили о захвате западной части России

"Занять запад страны". Поляки назвали цель войны с Россией - РИА Новости, 26.10.2021

Поляки заговорили о захвате западной части России

Читатели Wirtualna Polska высказались о маневрах польской армии на востоке страны. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:11

2021-10-26T19:11

2021-10-26T19:36

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читатели Wirtualna Polska высказались о маневрах польской армии на востоке страны."Янки хотят довести здесь дело до конфликта. Прольется немного крови поляков и украинцев, но зато Россия будет занята на западе. Вот чего добиваются ковбои", — считает WROZ."Сильнейшая военная держава мира, то есть Польша, собирается вскоре напасть на Россию и Белоруссию. Если кто-то не знает, поясню: танки относятся к наступательным вооружениям, которые предназначены для атаки, а не для обороны. О партии "Право и справедливость" уже давно говорили, что она намеревается развязать третью мировую войну и положить конец всему", — написал Bafomet."Леопарды" были хороши 20 лет назад, а сейчас это уже изношенные машины третьей свежести. Но в польской армии вся техника, которой еще нет 20-30 лет, считается новой", — посетовал Rezerwista."По другую сторону от границы Союзное государство России и Белоруссии тоже устроит какие-нибудь учения, атмосфера начнет сгущаться, а в один прекрасный день наш президент или премьер из безопасного места в Лондоне сообщит нам с телеэкранов: "Дорогие сограждане, сегодня нам объявили войну. Погибайте за родину, мы окажем вам моральную поддержку", — пишет Czujny.Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в район города Бяла-Подляска на учения отправляются 700 военнослужащих 10-й бронетанковой бригады с техникой. Он пояснил, что цель маневров состоит в повышении мобильности и отработке действий по быстрой адаптации к ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211026/krym-1756345595.html

https://ria.ru/20211019/voyna-1755286493.html

белоруссия

польша

россия

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в мире, белоруссия, польша, мариуш блащак, россия