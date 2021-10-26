19:11 26.10.2021 (обновлено: 19:36 26.10.2021)
"Занять запад страны". Поляки назвали цель войны с Россией
Читатели Wirtualna Polska: США хотят, чтобы поляки заняли западную часть России
© AP Photo / Alik KepliczСолдаты польской армии во время учений НАТО "Анаконда-2016"
© AP Photo / Alik Keplicz
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читатели Wirtualna Polska высказались о маневрах польской армии на востоке страны.
"Гениально, просто гениально! Стянуть все силы к границе, чтобы атакующий мог уничтожить их первым ударом", — отметил nnooo.
"Янки хотят довести здесь дело до конфликта. Прольется немного крови поляков и украинцев, но зато Россия будет занята на западе. Вот чего добиваются ковбои", — считает WROZ.
"Сильнейшая военная держава мира, то есть Польша, собирается вскоре напасть на Россию и Белоруссию. Если кто-то не знает, поясню: танки относятся к наступательным вооружениям, которые предназначены для атаки, а не для обороны. О партии "Право и справедливость" уже давно говорили, что она намеревается развязать третью мировую войну и положить конец всему", — написал Bafomet.
"Леопарды" были хороши 20 лет назад, а сейчас это уже изношенные машины третьей свежести. Но в польской армии вся техника, которой еще нет 20-30 лет, считается новой", — посетовал Rezerwista.
"По другую сторону от границы Союзное государство России и Белоруссии тоже устроит какие-нибудь учения, атмосфера начнет сгущаться, а в один прекрасный день наш президент или премьер из безопасного места в Лондоне сообщит нам с телеэкранов: "Дорогие сограждане, сегодня нам объявили войну. Погибайте за родину, мы окажем вам моральную поддержку", — пишет Czujny.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в район города Бяла-Подляска на учения отправляются 700 военнослужащих 10-й бронетанковой бригады с техникой. Он пояснил, что цель маневров состоит в повышении мобильности и отработке действий по быстрой адаптации к ситуации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
19 октября, 20:21В США заявили о риске войны с Россией из-за Белоруссии