Захарова прокомментировала историю с "гаванским синдромом" у дипломатов США
Захарова о "гаванском синдроме" у дипломатов США: правда оказалась смешнее троллинга
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что причиной так называемого "гаванского синдрома" у американских дипломатов по всему миру стали сверчки, по ее словам, "правда оказалась смешнее троллинга".
Проявления так называемого "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подвергались звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствием для здоровья. Периодически в американских СМИ звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак". МИД РФ назвал такие выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями".
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"И тут, как это нередко случается с партнёрами, правда оказалась смешнее троллинга "русских хакеров"... Оказывается, еще в 2018 году специальная экспертная группа по заказу Госдепа США провела секретное и, как сказано в СМИ, обстоятельное исследование "Гаванского синдрома", включая интервью сотрудников посольства, аудиоэкспертизу, медицинское обследование и техпроверку... Согласно исследованию, до исступления американских дипломатов доводили anurogryllus celerinictus. И это не позывные ЧВК "Вагнер". Так на латыни называются короткохвостые сверчки из семейства настоящих сверчков", - написала Захарова в Telegram-канале.
Позже в эфире Соловьев Live она добавила, что "причиной недомогания, которое скосило американских дипломатов, оказались сверчки обыкновенные". "Именно так и называются мелкие твари, которые поставили мир на грань очередной катастрофы, очередного конфликта", - подчеркнула она.
По ее словам, уже несколько лет американские официальные лица, включая спецслужбы, обвиняли представителей других стран в нанесении вреда американским представителям методом использования некого излучения.
"Не хочется думать, что впереди секретные энтомологические исследования сверчков в Ханое и Вене, маленькая победоносная война против насекомых, удары с БПЛА по короткохвостым, специальные камеры в Гуантанамо, где им в отместку крутили бы по ночам рок-баллады", - написала Захарова в Telegram.
Она добавила, что это уже не первый случай подлога в контексте антироссийских обвинений. "Пробирки с порошком выдаются за доказательства наличия химического оружия, фотографии дохлых уток — применения в Британии боевых отравляющих веществ... — список бесконечный, к сожалению. Теперь в нём есть и сверчки-диверсанты", - резюмировала Захарова.
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