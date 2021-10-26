https://ria.ru/20211026/zakharova-1756258501.html

Захарова прокомментировала историю с "гаванским синдромом" у дипломатов США

Захарова прокомментировала историю с "гаванским синдромом" у дипломатов США - РИА Новости, 26.10.2021

Захарова прокомментировала историю с "гаванским синдромом" у дипломатов США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что причиной так называемого "гаванского синдрома" у американских дипломатов по всему миру стали... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:01

2021-10-26T11:01

2021-10-26T11:01

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сша

ханой

куба

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что причиной так называемого "гаванского синдрома" у американских дипломатов по всему миру стали сверчки, по ее словам, "правда оказалась смешнее троллинга".Проявления так называемого "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подвергались звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствием для здоровья. Периодически в американских СМИ звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак". МИД РФ назвал такие выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями"."И тут, как это нередко случается с партнёрами, правда оказалась смешнее троллинга "русских хакеров"... Оказывается, еще в 2018 году специальная экспертная группа по заказу Госдепа США провела секретное и, как сказано в СМИ, обстоятельное исследование "Гаванского синдрома", включая интервью сотрудников посольства, аудиоэкспертизу, медицинское обследование и техпроверку... Согласно исследованию, до исступления американских дипломатов доводили anurogryllus celerinictus. И это не позывные ЧВК "Вагнер". Так на латыни называются короткохвостые сверчки из семейства настоящих сверчков", - написала Захарова в Telegram-канале.Позже в эфире Соловьев Live она добавила, что "причиной недомогания, которое скосило американских дипломатов, оказались сверчки обыкновенные". "Именно так и называются мелкие твари, которые поставили мир на грань очередной катастрофы, очередного конфликта", - подчеркнула она.По ее словам, уже несколько лет американские официальные лица, включая спецслужбы, обвиняли представителей других стран в нанесении вреда американским представителям методом использования некого излучения. "Не хочется думать, что впереди секретные энтомологические исследования сверчков в Ханое и Вене, маленькая победоносная война против насекомых, удары с БПЛА по короткохвостым, специальные камеры в Гуантанамо, где им в отместку крутили бы по ночам рок-баллады", - написала Захарова в Telegram.Она добавила, что это уже не первый случай подлога в контексте антироссийских обвинений. "Пробирки с порошком выдаются за доказательства наличия химического оружия, фотографии дохлых уток — применения в Британии боевых отравляющих веществ... — список бесконечный, к сожалению. Теперь в нём есть и сверчки-диверсанты", - резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20211008/bayden-1753743346.html

https://ria.ru/20210926/naryshkin-1751862039.html

сша

ханой

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в мире, сша, ханой, куба, мария захарова