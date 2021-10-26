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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211026/yugra-1756293488.html
В Югре запустили инновационный интенсив для чиновников
В Югре запустили инновационный интенсив для чиновников - РИА Новости, 26.10.2021
В Югре запустили инновационный интенсив для чиновников
Инновационный образовательный интенсив по развитию управленческих компетенций руководителей муниципальных образований запустили в Ханты-Мансийском автономном... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:22
2021-10-26T13:22
ханты-мансийский автономный округ
политика
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Инновационный образовательный интенсив по развитию управленческих компетенций руководителей муниципальных образований запустили в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил РИА Новости директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Александр Деменко."Это экспериментальный, инновационный проект. Входят в группу участники почти из всех муниципалитетов – заместители глав и председатели дум муниципальных образований, директора муниципальных учреждений. Интенсив направлен на выработку прорывных решений вопросов местного значения, основываясь на обратной связи с населением", - сказал собеседник агентства.По его словам, 27 участников пройдут обучение по шести модулям, которые разбиваются по определенным управленческим компетенциям: "Личная и командная эффективность", "Стратегическое управление территорией", "Стажировка в регионе", "Инвестиционная привлекательность и развитие территорий", "Человеческий капитал муниципалитета и региона", "Современная политика: правила, тренды и вызовы".Как отметил Деменко, в ходе интенсива участники решают вопросы социально-экономического характера – это реальные проблемы, которые выявляются на основании данных из поступающих обращений граждан и центра управления регионом. Также для постановки задач в программу приглашаются заказчики из числа руководителей федеральных органов исполнительной власти, государственных институтов развития и фондов, топ–менеджеров государственных корпораций, крупных коммерческих предприятий и местного бизнеса.Помимо этого, спикеры презентуют участникам лучшие международные, всероссийские и региональные практики решения задач разного масштаба. В последующем все выработанные решения участники используют на практике в своем муниципалитете, подчеркнул Деменко.Обучение ведется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в рамках государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы".Первый модуль обучения продлится с 25 по 28 октября, по его итогам будет корректироваться и совершенствоваться программа на следующий год, добавил директор депгосслужбы Югры.
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политика, ханты-мансийский автономный округ
13:22 26.10.2021
 
В Югре запустили инновационный интенсив для чиновников

В Югре запустили инновационный образовательный интенсив для чиновников

© РИА Новости / Олеся ПеченкинаХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Олеся Печенкина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Инновационный образовательный интенсив по развитию управленческих компетенций руководителей муниципальных образований запустили в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил РИА Новости директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Александр Деменко.
"Это экспериментальный, инновационный проект. Входят в группу участники почти из всех муниципалитетов – заместители глав и председатели дум муниципальных образований, директора муниципальных учреждений. Интенсив направлен на выработку прорывных решений вопросов местного значения, основываясь на обратной связи с населением", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, 27 участников пройдут обучение по шести модулям, которые разбиваются по определенным управленческим компетенциям: "Личная и командная эффективность", "Стратегическое управление территорией", "Стажировка в регионе", "Инвестиционная привлекательность и развитие территорий", "Человеческий капитал муниципалитета и региона", "Современная политика: правила, тренды и вызовы".
Как отметил Деменко, в ходе интенсива участники решают вопросы социально-экономического характера – это реальные проблемы, которые выявляются на основании данных из поступающих обращений граждан и центра управления регионом. Также для постановки задач в программу приглашаются заказчики из числа руководителей федеральных органов исполнительной власти, государственных институтов развития и фондов, топ–менеджеров государственных корпораций, крупных коммерческих предприятий и местного бизнеса.
Помимо этого, спикеры презентуют участникам лучшие международные, всероссийские и региональные практики решения задач разного масштаба. В последующем все выработанные решения участники используют на практике в своем муниципалитете, подчеркнул Деменко.
Обучение ведется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в рамках государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы".
Первый модуль обучения продлится с 25 по 28 октября, по его итогам будет корректироваться и совершенствоваться программа на следующий год, добавил директор депгосслужбы Югры.
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