https://ria.ru/20211026/yaponiya-1756238298.html

В Токио прошла акция протеста против бракосочетания экс-принцессы Мако

В Токио прошла акция протеста против бракосочетания экс-принцессы Мако - РИА Новости, 26.10.2021

В Токио прошла акция протеста против бракосочетания экс-принцессы Мако

Мирная акция протеста с участием около 130 человек против бракосочетания бывшей принцессы Мако, старшей дочери наследного принца Акисино, и ее избранника Кэя... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T08:19

2021-10-26T08:19

2021-10-26T13:19

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ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Мирная акция протеста с участием около 130 человек против бракосочетания бывшей принцессы Мако, старшей дочери наследного принца Акисино, и ее избранника Кэя Комуро прошла в районе токийского парка Хибия во вторник.По данным организаторов, протестующие начали свое шествие от центрального входа в парк, расположенного недалеко от станции "Утиваиваитё", в полдень. Маршрут составляет около 2 километров вдоль улиц города.В ходе акции протестующие несли в руках плакаты, на которых содержатся призывы не допустить бракосочетания принцессы, "предотвратить обман" и "защитить императорскую семью". На многих из них под текстом нанесены также фотографии Кэя Комуро и его матери.Утром вторника Мако и ее бывший однокурсник Кэй Комуро официально зарегистрировали брак. Документы в муниципалитет токийского района Сибуя были поданы от имени пары представителем Управления императорского двора. Завтра в домовой книге императорского дворца будет сделана соответствующая запись о том, что принцесса Мако, которая теперь официально стала Мако Комуро, выходит из состава императорской семьи.Около 10 утра (04.00 мск) принцесса, облаченная в украшенное брошью светло-зеленое платье и держа в руках букет невесты, покинула резиденцию, где проживала до этого со своей семьей. Ее провожали ее родители - наследный принц Акисино с супругой, а также младшая сестра. Перед тем, как сесть в автомобиль, она несколько раз поклонилась родителям, обнялась с сестрой, затем коротко поприветствовала и также поклонилась ожидавшим ее представителям СМИ и японцам.С учетом неоднозначного отношения в обществе к этому браку, обычных в этих случаях пышных церемоний, сопровождающих замужество представительницы императорской семьи, проводиться не будет.Как ожидается, в 14 часов по местному времени (08.00 мск) новобрачные выступят с обращением в присутствии журналистов, однако не будут отвечать на вопросы.Накануне бракосочетания принцесса нанесла частный визит почетному императору Акихито и императрице Митико – своим дедушке и бабушке, а в конце прошлой неделе – посетила резиденцию своих дяди и тети – действующих императора Нарухито и императрице Масако.Помолвка Кэя Комуро и принцессы Мако была первоначально объявлена в сентябре 2017 года, они должны были пожениться в ноябре 2018 года. Но за полгода до этого события разразился скандал, связанный с долгами матери жениха. Ее бывший бойфренд сообщил в СМИ, что давал ей крупные суммы денег, в том числе и на учебу сына Кэя, так как она обещала выйти за него замуж. Однако, когда она отказалась от обещания, он потребовал деньги назад. В ответ на это мать Кэя и он сам в достаточно резкой форме дали понять, что возвращать долг не намерены.На фоне разгоревшегося скандала свадьба была перенесена на два года, а Кэй Комуро спешно уехал в США учиться юриспруденции. Впоследствии сообщалось, что дело улажено, однако существует информация, что деньги пока так и не были выплачены. Несмотря на официальные заверения наследного принца Акисино в поддержке свободного выбора дочери, в обществе и СМИ упорно обсуждается его отрицательное отношение к этому браку.Кэй Комуро вернулся в Японию в конце сентября после трехлетнего отсутствия, и после отбывания на карантине необходимые 2 недели впервые за этот срок встретился со своей невестой. Как стало известно в начале октября, из-за перенесенных переживаний принцесса страдает комплексным посттравматическим стрессовым расстройством. Именно это стало причиной того, что затянувший вопрос о свадьбе был решен окончательно.Кроме этого, как сообщило ранее управление императорского двора, с учетом неоднозначного отношения к этому браку в обществе принцесса отказалась принять положенные ей около 150 миллионов иен (около 1,3 миллиона долларов), которые традиционно дарят особам женского пола, когда они покидают императорскую семью в связи с бракосочетанием.После заключения молодые намерены уехать в США, где избранник принцессы Кэй Комуро живет после получения юридического образования. Он поступил на работу в юридическую компанию в США, а в декабре станут известны результаты его экзамена на получение адвокатской лицензии. У принцессы Мако, как и у остальных членов императорской семьи, сейчас нет паспорта, поэтому для поездки в США после свадьбы ей нужно будет оформить паспорт.

https://ria.ru/20211004/marokko-1752977903.html

https://ria.ru/20200717/1574506533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, япония, нарухито, акихито