https://ria.ru/20211026/yakutiya-1756286411.html

В Якутии судебный пристав совершила преступление ради матери

В Якутии судебный пристав совершила преступление ради матери - РИА Новости, 26.10.2021

В Якутии судебный пристав совершила преступление ради матери

Экс-судпристав осуждена в Якутии за злоупотребление должностными полномочиями, она освободила свою мать от взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг, РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:59

2021-10-26T12:59

2021-10-26T12:59

происшествия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

жкх

криминал

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 26 окт – РИА Новости. Экс-судпристав осуждена в Якутии за злоупотребление должностными полномочиями, она освободила свою мать от взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг, сообщает старший помощник руководителя регионального СУСК России Надежда Дворецкая.Как отметили в СУСК, приговор вынесен бывшему судебному приставу-исполнителю оймяконского районного отдела судебных приставов управления ФССП по Республике Саха (Якутия)."Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями. Приговором суда подсудимая признана виновной и приговорена к наказанию в виде штрафа в сумме 40 тысяч рублей с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с принудительным исполнением исполнительных документов сроком на 2 года", - рассказала Дворецкая.Установлено, что желая освободить свою мать от взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг на сумму свыше 46 тысяч рублей, девушка вынесла электронное постановление об окончании и возвращении исполнительного документа взыскателю. В качестве основания пристав указала невозможность установления местонахождения должника, его имущества, а также отсутствие сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и ценностей. В результате долги с ноября 2018 по апрель 2021 года в пользу теплоснабжающей организации не были взысканы.Отмечается, что противоправные действия сотрудника выявила служба безопасности управления ФССП по республике.В ходе предварительного следствия женщина полностью возместила ущерб и признала вину в совершенном преступлении.

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республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), жкх, криминал, республика саха (якутия)