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В Якутии судебный пристав совершила преступление ради матери
В Якутии судебный пристав совершила преступление ради матери - РИА Новости, 26.10.2021
В Якутии судебный пристав совершила преступление ради матери
Экс-судпристав осуждена в Якутии за злоупотребление должностными полномочиями, она освободила свою мать от взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг, РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:59
2021-10-26T12:59
происшествия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
жкх
криминал
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 26 окт – РИА Новости. Экс-судпристав осуждена в Якутии за злоупотребление должностными полномочиями, она освободила свою мать от взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг, сообщает старший помощник руководителя регионального СУСК России Надежда Дворецкая.Как отметили в СУСК, приговор вынесен бывшему судебному приставу-исполнителю оймяконского районного отдела судебных приставов управления ФССП по Республике Саха (Якутия)."Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями. Приговором суда подсудимая признана виновной и приговорена к наказанию в виде штрафа в сумме 40 тысяч рублей с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с принудительным исполнением исполнительных документов сроком на 2 года", - рассказала Дворецкая.Установлено, что желая освободить свою мать от взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг на сумму свыше 46 тысяч рублей, девушка вынесла электронное постановление об окончании и возвращении исполнительного документа взыскателю. В качестве основания пристав указала невозможность установления местонахождения должника, его имущества, а также отсутствие сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и ценностей. В результате долги с ноября 2018 по апрель 2021 года в пользу теплоснабжающей организации не были взысканы.Отмечается, что противоправные действия сотрудника выявила служба безопасности управления ФССП по республике.В ходе предварительного следствия женщина полностью возместила ущерб и признала вину в совершенном преступлении.
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республика саха (якутия)
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происшествия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), жкх, криминал, республика саха (якутия)
12:59 26.10.2021
 
В Якутии судебный пристав совершила преступление ради матери

В Якутии экс-судпристав освободила мать от взыскания задолженности по оплате услуг ЖКХ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда
Сотрудник Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЯКУТСК, 26 окт – РИА Новости. Экс-судпристав осуждена в Якутии за злоупотребление должностными полномочиями, она освободила свою мать от взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг, сообщает старший помощник руководителя регионального СУСК России Надежда Дворецкая.
Как отметили в СУСК, приговор вынесен бывшему судебному приставу-исполнителю оймяконского районного отдела судебных приставов управления ФССП по Республике Саха (Якутия).
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 09:05
ФССП приступила к взысканию с Twitter штрафов на 8,9 миллиона рублей
"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями. Приговором суда подсудимая признана виновной и приговорена к наказанию в виде штрафа в сумме 40 тысяч рублей с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с принудительным исполнением исполнительных документов сроком на 2 года", - рассказала Дворецкая.
Установлено, что желая освободить свою мать от взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг на сумму свыше 46 тысяч рублей, девушка вынесла электронное постановление об окончании и возвращении исполнительного документа взыскателю. В качестве основания пристав указала невозможность установления местонахождения должника, его имущества, а также отсутствие сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и ценностей. В результате долги с ноября 2018 по апрель 2021 года в пользу теплоснабжающей организации не были взысканы.
Отмечается, что противоправные действия сотрудника выявила служба безопасности управления ФССП по республике.
В ходе предварительного следствия женщина полностью возместила ущерб и признала вину в совершенном преступлении.
 
ПроисшествияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)ЖКХКриминалРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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