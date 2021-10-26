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В Балтийске возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
В Балтийске возбудили дело после взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 26.10.2021
В Балтийске возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
Возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме в городе Балтийске, сведения о пострадавших дополнительно уточняются, сообщает СК РФ. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:03
2021-10-26T18:03
2021-10-26T18:03
происшествия
взрыв
калининградская область
балтийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме в городе Балтийске, сведения о пострадавших дополнительно уточняются, сообщает СК РФ.Ранее представитель областного управления МЧС сообщал РИА Новости, что хлопок газовоздушной смеси, по предварительным данным, произошел на втором этаже жилого дома в Балтийске, после чего возник пожар на площади около 50 квадратных метров. Пожар в настоящее время потушен."По факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме по улице Ушакова в городе Балтийске Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)... Погибших в результате происшествия нет. Пожар оперативно локализован службами МЧС, сведения о пострадавших дополнительно уточняются", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи регионального управления Следственного комитета продолжают работать на месте происшествия. В ходе дальнейшего расследования будут проведены экспертизы, в том числе пожаротехническая.
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происшествия, взрыв, калининградская область, балтийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Балтийске возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Балтийске