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В Балтийске возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
В Балтийске возбудили дело после взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 26.10.2021
В Балтийске возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
Возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме в городе Балтийске, сведения о пострадавших дополнительно уточняются, сообщает СК РФ. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:03
2021-10-26T18:03
происшествия
взрыв
калининградская область
балтийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме в городе Балтийске, сведения о пострадавших дополнительно уточняются, сообщает СК РФ.Ранее представитель областного управления МЧС сообщал РИА Новости, что хлопок газовоздушной смеси, по предварительным данным, произошел на втором этаже жилого дома в Балтийске, после чего возник пожар на площади около 50 квадратных метров. Пожар в настоящее время потушен."По факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме по улице Ушакова в городе Балтийске Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)... Погибших в результате происшествия нет. Пожар оперативно локализован службами МЧС, сведения о пострадавших дополнительно уточняются", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи регионального управления Следственного комитета продолжают работать на месте происшествия. В ходе дальнейшего расследования будут проведены экспертизы, в том числе пожаротехническая.
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происшествия, взрыв, калининградская область, балтийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия
18:03 26.10.2021
 
В Балтийске возбудили дело после взрыва газа в жилом доме

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Балтийске

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме в городе Балтийске, сведения о пострадавших дополнительно уточняются, сообщает СК РФ.
Ранее представитель областного управления МЧС сообщал РИА Новости, что хлопок газовоздушной смеси, по предварительным данным, произошел на втором этаже жилого дома в Балтийске, после чего возник пожар на площади около 50 квадратных метров. Пожар в настоящее время потушен.
Взрыв газа в жилом доме в Балтийске - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 15:27
Названа предварительная причина ЧП в жилом доме в Балтийске
"По факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме по улице Ушакова в городе Балтийске Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)... Погибших в результате происшествия нет. Пожар оперативно локализован службами МЧС, сведения о пострадавших дополнительно уточняются", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи регионального управления Следственного комитета продолжают работать на месте происшествия. В ходе дальнейшего расследования будут проведены экспертизы, в том числе пожаротехническая.
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Балтийске в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 15:10
Очевидец рассказал подробности ЧП с газом в Балтийске
 
ПроисшествияВзрывКалининградская областьБалтийскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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