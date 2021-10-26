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Прокуратура начала проверку после хлопка газа в доме в Видном
Прокуратура начала проверку после хлопка газа в доме в Видном - РИА Новости, 26.10.2021
Прокуратура начала проверку после хлопка газа в доме в Видном
Прокуратура Московской области начала проверку после хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Видном, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:54
2021-10-26T14:54
происшествия
видное
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Видном, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном жилом доме в Видном, врачи осматривают пятерых детей и троих взрослых – госпитализация им, по всей видимости, не потребуется."Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в многоквартирном жилом доме в Видном. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", - говорится в релизе.Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль.Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал исполняющий обязанности Видновского городского прокурора Александр Саломаткин.
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видное
московская область (подмосковье)
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происшествия, видное, московская область (подмосковье)
14:54 26.10.2021
 
Прокуратура начала проверку после хлопка газа в доме в Видном

Прокуратура Московской области начала проверку после хлопка газа в жилом доме в Видном

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Видном, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном жилом доме в Видном, врачи осматривают пятерых детей и троих взрослых – госпитализация им, по всей видимости, не потребуется.
"Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в многоквартирном жилом доме в Видном. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", - говорится в релизе.
Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль.
Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал исполняющий обязанности Видновского городского прокурора Александр Саломаткин.
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Вчера, 14:50В России
В пятиэтажке подмосковного Видного произошло ЧП с газом
 
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