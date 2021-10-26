https://ria.ru/20211026/vzryv-1756319035.html

Прокуратура начала проверку после хлопка газа в доме в Видном

Прокуратура начала проверку после хлопка газа в доме в Видном - РИА Новости, 26.10.2021

Прокуратура начала проверку после хлопка газа в доме в Видном

Прокуратура Московской области начала проверку после хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Видном, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:54

2021-10-26T14:54

2021-10-26T14:54

происшествия

видное

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Видном, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном жилом доме в Видном, врачи осматривают пятерых детей и троих взрослых – госпитализация им, по всей видимости, не потребуется."Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в многоквартирном жилом доме в Видном. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", - говорится в релизе.Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль.Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал исполняющий обязанности Видновского городского прокурора Александр Саломаткин.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/vidnoe-1756317620.html

видное

московская область (подмосковье)

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2021

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происшествия, видное, московская область (подмосковье)