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"КАМАЗ" поможет родным погибшей при взрыве в Набережных Челнах сотрудницы
"КАМАЗ" поможет родным погибшей при взрыве в Набережных Челнах сотрудницы - РИА Новости, 26.10.2021
"КАМАЗ" поможет родным погибшей при взрыве в Набережных Челнах сотрудницы
Компания "КАМАЗ" окажет материальную помощь родным погибшей в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Набережных Челнах девушки и пострадавшим... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:11
2021-10-26T14:11
происшествия
набережные челны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камаз-мастер
взрыв в доме в набережных челнах
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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Компания "КАМАЗ" окажет материальную помощь родным погибшей в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Набережных Челнах девушки и пострадавшим пенсионерам компании, сообщается на сайте "КАМАЗа".По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"."Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин и администрация компании выражают глубокие соболезнования семье Аделины Загриевой, сотрудницы ООО "Автозапчасть КАМАЗ", погибшей при взрыве в жилом доме 48/20 в Набережных Челнах. "КАМАЗ" окажет материальную помощь родным Аделины Загриевой, а также пенсионерам компании, пострадавшим в результате трагедии", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что Загриева пришла работать в ООО "Автозапчасть КАМАЗ" вслед за старшей сестрой в октябре 2018 года, на должность комплектовщика изделий и инструмента склада. В сентябре 2021 года была переведена в бюро по контролю качества на должность контролера материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий. Как отмечают коллеги, у Аделины было большое стремление развиваться в новом направлении. Общий стаж работы на предприятии – три года.
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происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камаз-мастер, взрыв в доме в набережных челнах
14:11 26.10.2021
 
"КАМАЗ" поможет родным погибшей при взрыве в Набережных Челнах сотрудницы

"КАМАЗ" окажет материальную помощь родным погибшей при взрыве газа в Набережных Челнах

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
Машина скорой медицинской помощи на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Компания "КАМАЗ" окажет материальную помощь родным погибшей в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Набережных Челнах девушки и пострадавшим пенсионерам компании, сообщается на сайте "КАМАЗа".
По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.
Вид на поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах из здания напротив - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 10:37
Очевидец рассказал о спасении детей после взрыва в доме в Набережных Челнах
Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
"Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин и администрация компании выражают глубокие соболезнования семье Аделины Загриевой, сотрудницы ООО "Автозапчасть КАМАЗ", погибшей при взрыве в жилом доме 48/20 в Набережных Челнах. "КАМАЗ" окажет материальную помощь родным Аделины Загриевой, а также пенсионерам компании, пострадавшим в результате трагедии", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что Загриева пришла работать в ООО "Автозапчасть КАМАЗ" вслед за старшей сестрой в октябре 2018 года, на должность комплектовщика изделий и инструмента склада. В сентябре 2021 года была переведена в бюро по контролю качества на должность контролера материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий. Как отмечают коллеги, у Аделины было большое стремление развиваться в новом направлении. Общий стаж работы на предприятии – три года.
 
ПроисшествияНабережные ЧелныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КАМАЗ-мастерВзрыв в доме в Набережных Челнах
 
 
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