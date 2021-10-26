https://ria.ru/20211026/vzryv-1756305634.html

"КАМАЗ" поможет родным погибшей при взрыве в Набережных Челнах сотрудницы

"КАМАЗ" поможет родным погибшей при взрыве в Набережных Челнах сотрудницы - РИА Новости, 26.10.2021

"КАМАЗ" поможет родным погибшей при взрыве в Набережных Челнах сотрудницы

Компания "КАМАЗ" окажет материальную помощь родным погибшей в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Набережных Челнах девушки и пострадавшим... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:11

2021-10-26T14:11

2021-10-26T14:11

происшествия

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камаз-мастер

взрыв в доме в набережных челнах

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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Компания "КАМАЗ" окажет материальную помощь родным погибшей в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Набережных Челнах девушки и пострадавшим пенсионерам компании, сообщается на сайте "КАМАЗа".По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"."Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин и администрация компании выражают глубокие соболезнования семье Аделины Загриевой, сотрудницы ООО "Автозапчасть КАМАЗ", погибшей при взрыве в жилом доме 48/20 в Набережных Челнах. "КАМАЗ" окажет материальную помощь родным Аделины Загриевой, а также пенсионерам компании, пострадавшим в результате трагедии", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что Загриева пришла работать в ООО "Автозапчасть КАМАЗ" вслед за старшей сестрой в октябре 2018 года, на должность комплектовщика изделий и инструмента склада. В сентябре 2021 года была переведена в бюро по контролю качества на должность контролера материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий. Как отмечают коллеги, у Аделины было большое стремление развиваться в новом направлении. Общий стаж работы на предприятии – три года.

https://ria.ru/20211026/vzryv-1756254761.html

набережные челны

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камаз-мастер, взрыв в доме в набережных челнах