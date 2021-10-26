"КАМАЗ" поможет родным погибшей при взрыве в Набережных Челнах сотрудницы
"КАМАЗ" окажет материальную помощь родным погибшей при взрыве газа в Набережных Челнах
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Компания "КАМАЗ" окажет материальную помощь родным погибшей в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Набережных Челнах девушки и пострадавшим пенсионерам компании, сообщается на сайте "КАМАЗа".
По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.
Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
"Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин и администрация компании выражают глубокие соболезнования семье Аделины Загриевой, сотрудницы ООО "Автозапчасть КАМАЗ", погибшей при взрыве в жилом доме 48/20 в Набережных Челнах. "КАМАЗ" окажет материальную помощь родным Аделины Загриевой, а также пенсионерам компании, пострадавшим в результате трагедии", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что Загриева пришла работать в ООО "Автозапчасть КАМАЗ" вслед за старшей сестрой в октябре 2018 года, на должность комплектовщика изделий и инструмента склада. В сентябре 2021 года была переведена в бюро по контролю качества на должность контролера материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий. Как отмечают коллеги, у Аделины было большое стремление развиваться в новом направлении. Общий стаж работы на предприятии – три года.