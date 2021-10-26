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Очевидец рассказал о спасении детей после взрыва в доме в Набережных Челнах
Очевидец рассказал о спасении детей после взрыва в доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 26.10.2021
Очевидец рассказал о спасении детей после взрыва в доме в Набережных Челнах
Отец двух пострадавших из-за обрушения здания мальчиков Валерий Иванов рассказал, что он был дома во время случившегося, но смог самостоятельно выбраться. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:37
2021-10-26T10:37
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в доме в набережных челнах
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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 26 окт – РИА Новости. Отец двух пострадавших из-за обрушения здания мальчиков Валерий Иванов рассказал, что он был дома во время случившегося, но смог самостоятельно выбраться."Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок и всё. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл - потолок передо мной. Жена с младшим сыном ... с кухни прибежали. Истерика у них", - рассказал Иванов журналистам. По его словам, он попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось."Кричал ему. Он мне крикнул: "Пап, всё нормально. Просто придавило". Я не стал больше ковыряться там, чтобы не упало что-нибудь опять у него. И потом уже мы спустились", - сказал Иванов.Он рассказывает, что простоял у дома до 12 ночи, пока старшего сына не вытащили."Жена мне звонила, говорит, что у младшего собираются опять УЗИ снимать. Старший пока в реанимации, я не знаю. Не звонка, ничего. Никто мне не может сообщить, что и как там", - рассказал Иванов.По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
https://ria.ru/20211026/obrushenie-1756240140.html
набережные челны
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происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах
10:37 26.10.2021
 
Очевидец рассказал о спасении детей после взрыва в доме в Набережных Челнах

Отец детей, пострадавших при взрыве газа в доме в Набережных Челнах, рассказал о ЧП

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВид на поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах из здания напротив
Вид на поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах из здания напротив - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 26 окт – РИА Новости. Отец двух пострадавших из-за обрушения здания мальчиков Валерий Иванов рассказал, что он был дома во время случившегося, но смог самостоятельно выбраться.
"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок и всё. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл - потолок передо мной. Жена с младшим сыном ... с кухни прибежали. Истерика у них", - рассказал Иванов журналистам. По его словам, он попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.
"Кричал ему. Он мне крикнул: "Пап, всё нормально. Просто придавило". Я не стал больше ковыряться там, чтобы не упало что-нибудь опять у него. И потом уже мы спустились", - сказал Иванов.
Он рассказывает, что простоял у дома до 12 ночи, пока старшего сына не вытащили.
"Жена мне звонила, говорит, что у младшего собираются опять УЗИ снимать. Старший пока в реанимации, я не знаю. Не звонка, ничего. Никто мне не может сообщить, что и как там", - рассказал Иванов.
По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.
Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
Сотрудник МЧС работает на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 08:48
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Набережных Челнах
 
ПроисшествияНабережные ЧелныРеспублика Татарстан (Татарстан)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв в доме в Набережных Челнах
 
 
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