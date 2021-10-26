https://ria.ru/20211026/vzryv-1756254761.html
Очевидец рассказал о спасении детей после взрыва в доме в Набережных Челнах
Очевидец рассказал о спасении детей после взрыва в доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 26.10.2021
Очевидец рассказал о спасении детей после взрыва в доме в Набережных Челнах
Отец двух пострадавших из-за обрушения здания мальчиков Валерий Иванов рассказал, что он был дома во время случившегося, но смог самостоятельно выбраться. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:37
2021-10-26T10:37
2021-10-26T10:37
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в доме в набережных челнах
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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 26 окт – РИА Новости. Отец двух пострадавших из-за обрушения здания мальчиков Валерий Иванов рассказал, что он был дома во время случившегося, но смог самостоятельно выбраться."Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок и всё. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл - потолок передо мной. Жена с младшим сыном ... с кухни прибежали. Истерика у них", - рассказал Иванов журналистам. По его словам, он попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось."Кричал ему. Он мне крикнул: "Пап, всё нормально. Просто придавило". Я не стал больше ковыряться там, чтобы не упало что-нибудь опять у него. И потом уже мы спустились", - сказал Иванов.Он рассказывает, что простоял у дома до 12 ночи, пока старшего сына не вытащили."Жена мне звонила, говорит, что у младшего собираются опять УЗИ снимать. Старший пока в реанимации, я не знаю. Не звонка, ничего. Никто мне не может сообщить, что и как там", - рассказал Иванов.По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
https://ria.ru/20211026/obrushenie-1756240140.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах
Очевидец рассказал о спасении детей после взрыва в доме в Набережных Челнах
Отец детей, пострадавших при взрыве газа в доме в Набережных Челнах, рассказал о ЧП
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 26 окт – РИА Новости.
Отец двух пострадавших из-за обрушения здания мальчиков Валерий Иванов
рассказал, что он был дома во время случившегося, но смог самостоятельно выбраться.
"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок и всё. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл - потолок передо мной. Жена с младшим сыном ... с кухни прибежали. Истерика у них", - рассказал Иванов журналистам. По его словам, он попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.
"Кричал ему. Он мне крикнул: "Пап, всё нормально. Просто придавило". Я не стал больше ковыряться там, чтобы не упало что-нибудь опять у него. И потом уже мы спустились", - сказал Иванов.
Он рассказывает, что простоял у дома до 12 ночи, пока старшего сына не вытащили.
"Жена мне звонила, говорит, что у младшего собираются опять УЗИ снимать. Старший пока в реанимации, я не знаю. Не звонка, ничего. Никто мне не может сообщить, что и как там", - рассказал Иванов.
По данным МЧС
, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах
. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.
Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".