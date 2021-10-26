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Дом в Набережных Челнах, где взорвался газ, обследуют сегодня
Дом в Набережных Челнах, где взорвался газ, обследуют сегодня - РИА Новости, 26.10.2021
Дом в Набережных Челнах, где взорвался газ, обследуют сегодня
Конструкции пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв бытового газа, планируется обследовать во вторник, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T09:49
2021-10-26T10:11
происшествия
набережные челны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в доме в набережных челнах
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Конструкции пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв бытового газа, планируется обследовать во вторник, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На 26 октября запланировано обследование конструкций дома специализированной организацией", - сказал собеседник агентства.По его словам, специалисты также продолжат разбор завалов на месте взрыва. К работам в зоне ЧС привлечены 256 человек и 76 единиц техники.По данным МЧС, в понедельник в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, а девушка 1999 года рождения скончалась в больнице.Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/vzryv-1756244547.html
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происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах
09:49 26.10.2021 (обновлено: 10:11 26.10.2021)
 
Дом в Набережных Челнах, где взорвался газ, обследуют сегодня

Конструкции дома в Набережных Челнах, где взорвался газ, обследуют сегодня

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Конструкции пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв бытового газа, планируется обследовать во вторник, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"На 26 октября запланировано обследование конструкций дома специализированной организацией", - сказал собеседник агентства.
Поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 09:12В России
Число пострадавших при ЧП в Набережных Челнах увеличилось до пяти
По его словам, специалисты также продолжат разбор завалов на месте взрыва. К работам в зоне ЧС привлечены 256 человек и 76 единиц техники.
По данным МЧС, в понедельник в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, а девушка 1999 года рождения скончалась в больнице.
Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 23:30
Угроза дальнейшего обрушения в доме в Набережных Челнах отсутствует
 
ПроисшествияНабережные ЧелныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв в доме в Набережных Челнах
 
 
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