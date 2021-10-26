https://ria.ru/20211026/vzryv-1756247866.html

Дом в Набережных Челнах, где взорвался газ, обследуют сегодня

Дом в Набережных Челнах, где взорвался газ, обследуют сегодня - РИА Новости, 26.10.2021

Дом в Набережных Челнах, где взорвался газ, обследуют сегодня

Конструкции пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв бытового газа, планируется обследовать во вторник, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T09:49

2021-10-26T09:49

2021-10-26T10:11

происшествия

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в набережных челнах

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Конструкции пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв бытового газа, планируется обследовать во вторник, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На 26 октября запланировано обследование конструкций дома специализированной организацией", - сказал собеседник агентства.По его словам, специалисты также продолжат разбор завалов на месте взрыва. К работам в зоне ЧС привлечены 256 человек и 76 единиц техники.По данным МЧС, в понедельник в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, а девушка 1999 года рождения скончалась в больнице.Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/vzryv-1756244547.html

https://ria.ru/20211025/khlopok-1756224743.html

набережные челны

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах