Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/vstrecha-1756246392.html
Захарова оценила вероятность встречи глав МИД "нормандской четверки"
Захарова оценила вероятность встречи глав МИД "нормандской четверки" - РИА Новости, 26.10.2021
Захарова оценила вероятность встречи глав МИД "нормандской четверки"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность встречи глав МИД "нормандской четверки" по Донбассу (Россия, Украина, ФРГ,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T09:32
2021-10-26T14:29
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
украина
германия
франция
донбасс
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189731_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad09cd7d41707c4bd5dc7fad078970fa.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность встречи глав МИД "нормандской четверки" по Донбассу (Россия, Украина, ФРГ, Франция), заявила, что встреча будет созвана, если в ней будет смысл."Суть такого подхода заключается в одном: встреча должна принести результат, встреча должна принести конкретный эффект в виде достижения либо какого-то результата, каких-то договоренностей, практических мер, шагов, которые привели бы к улучшению ситуации", — сказала она в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube."Встреча ради встречи, ради отработки информационно-политической кампании, с которой возится киевский режим, смысла никакого не имеет", — добавила она.
https://ria.ru/20211025/donbass-1756080830.html
россия
украина
германия
франция
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189731_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26fe7f6230ae69b3201c944182a2e79f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, германия, франция, донбасс, мария захарова
09:32 26.10.2021 (обновлено: 14:29 26.10.2021)
 
Захарова оценила вероятность встречи глав МИД "нормандской четверки"

Захарова оценила вероятность встречи глав МИД "нормандской четверки"

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность встречи глав МИД "нормандской четверки" по Донбассу (Россия, Украина, ФРГ, Франция), заявила, что встреча будет созвана, если в ней будет смысл.
"Суть такого подхода заключается в одном: встреча должна принести результат, встреча должна принести конкретный эффект в виде достижения либо какого-то результата, каких-то договоренностей, практических мер, шагов, которые привели бы к улучшению ситуации", — сказала она в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
"Встреча ради встречи, ради отработки информационно-политической кампании, с которой возится киевский режим, смысла никакого не имеет", — добавила она.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 10:24
Украине предрекли "тяжелые месяцы" из-за закона о статусе Донбасса
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияУкраинаГерманияФранцияДонбассМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под тонкий лед водоема
05:06Российские банки начали повышать ставки по вкладам
04:56Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
04:49Украинцам посоветовали запасаться навозом
04:49СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под тонкий лед водоемаРоссийские банки начали повышать ставки по вкладамГлава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в СуданеУкраинцам посоветовали запасаться навозомСМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана