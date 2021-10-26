https://ria.ru/20211026/vstrecha-1756246392.html
Захарова оценила вероятность встречи глав МИД "нормандской четверки"
Захарова оценила вероятность встречи глав МИД "нормандской четверки" - РИА Новости, 26.10.2021
Захарова оценила вероятность встречи глав МИД "нормандской четверки"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность встречи глав МИД "нормандской четверки" по Донбассу (Россия, Украина, ФРГ,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T09:32
2021-10-26T09:32
2021-10-26T14:29
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
украина
германия
франция
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мария захарова
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность встречи глав МИД "нормандской четверки" по Донбассу (Россия, Украина, ФРГ, Франция), заявила, что встреча будет созвана, если в ней будет смысл."Суть такого подхода заключается в одном: встреча должна принести результат, встреча должна принести конкретный эффект в виде достижения либо какого-то результата, каких-то договоренностей, практических мер, шагов, которые привели бы к улучшению ситуации", — сказала она в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube."Встреча ради встречи, ради отработки информационно-политической кампании, с которой возится киевский режим, смысла никакого не имеет", — добавила она.
https://ria.ru/20211025/donbass-1756080830.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, германия, франция, донбасс, мария захарова
09:32 26.10.2021 (обновлено: 14:29 26.10.2021)
Захарова оценила вероятность встречи глав МИД "нормандской четверки"
Захарова оценила вероятность встречи глав МИД "нормандской четверки"