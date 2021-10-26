https://ria.ru/20211026/vstrecha-1756246392.html

Захарова оценила вероятность встречи глав МИД "нормандской четверки"

Захарова оценила вероятность встречи глав МИД "нормандской четверки" - РИА Новости, 26.10.2021

Захарова оценила вероятность встречи глав МИД "нормандской четверки"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность встречи глав МИД "нормандской четверки" по Донбассу (Россия, Украина, ФРГ,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T09:32

2021-10-26T09:32

2021-10-26T14:29

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

украина

германия

франция

донбасс

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189731_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad09cd7d41707c4bd5dc7fad078970fa.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность встречи глав МИД "нормандской четверки" по Донбассу (Россия, Украина, ФРГ, Франция), заявила, что встреча будет созвана, если в ней будет смысл."Суть такого подхода заключается в одном: встреча должна принести результат, встреча должна принести конкретный эффект в виде достижения либо какого-то результата, каких-то договоренностей, практических мер, шагов, которые привели бы к улучшению ситуации", — сказала она в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube."Встреча ради встречи, ради отработки информационно-политической кампании, с которой возится киевский режим, смысла никакого не имеет", — добавила она.

https://ria.ru/20211025/donbass-1756080830.html

россия

украина

германия

франция

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, германия, франция, донбасс, мария захарова