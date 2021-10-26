https://ria.ru/20211026/video-1756353310.html
CК показал видео с предполагаемым заказчиком убийства прокурора ХМАО
CК показал видео с предполагаемым заказчиком убийства прокурора ХМАО - РИА Новости, 26.10.2021
CК показал видео с предполагаемым заказчиком убийства прокурора ХМАО
Следственный комитет опубликовал видео задержания заказчика и организатора убийства прокурора Ханты-Мансийского округа Юрия Бедерина, застреленного более 20 лет РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:28
2021-10-26T17:28
2021-10-26T17:28
происшествия
ханты-мансийск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео задержания заказчика и организатора убийства прокурора Ханты-Мансийского округа Юрия Бедерина, застреленного более 20 лет назад.Ранее МВД и СК сообщили о задержании 26 октября в Ханты-Мансийске бывшего местного чиновника Юрия Чекина, который более 20 лет находился в розыске по обвинению в организации убийства Бедерина.На видео, опубликованном на YouTube-канале ведомства, изображен многоквартирный дом, в котором скрывался Чекин. Также на кадрах - оружие, похожее на самодельный револьвер, пистолет, запчасти к оружию и патроны.На вопрос правоохранителей о том, находится ли он в розыске, задержанный ответил утвердительно, добавив, что не знает, с какого конкретно времени его ищут."У меня родственники сняли квартиру, и все", - сказал Чекин, отвечая на вопрос о том, кто помогал ему скрываться.В июле 2000 года киллер застрелил Бедерина в подъезде его дома, трое исполнителей были осуждены на длительные сроки.
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происшествия, ханты-мансийск, следственный комитет россии (ск рф), россия
CК показал видео с предполагаемым заказчиком убийства прокурора ХМАО
CК показал видео с предполагаемым заказчиком убийства прокурора ХМАО Бедерина
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео задержания заказчика и организатора убийства прокурора Ханты-Мансийского округа Юрия Бедерина, застреленного более 20 лет назад.
Ранее МВД и СК
сообщили о задержании 26 октября в Ханты-Мансийске
бывшего местного чиновника Юрия Чекина, который более 20 лет находился в розыске по обвинению в организации убийства Бедерина.
На видео, опубликованном на YouTube-канале ведомства, изображен многоквартирный дом, в котором скрывался Чекин. Также на кадрах - оружие, похожее на самодельный револьвер, пистолет, запчасти к оружию и патроны.
На вопрос правоохранителей о том, находится ли он в розыске, задержанный ответил утвердительно, добавив, что не знает, с какого конкретно времени его ищут.
"У меня родственники сняли квартиру, и все", - сказал Чекин, отвечая на вопрос о том, кто помогал ему скрываться.
В июле 2000 года киллер застрелил Бедерина в подъезде его дома, трое исполнителей были осуждены на длительные сроки.