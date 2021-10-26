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В Подмосковье вакцинация за два дня увеличилась вдвое
В Подмосковье вакцинация за два дня увеличилась вдвое - РИА Новости, 26.10.2021
В Подмосковье вакцинация за два дня увеличилась вдвое
Вакцинация против коронавирусной инфекции увеличилась в два раза в Подмосковье в последние два дня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T21:57
2021-10-26T21:57
2021-10-26T21:57
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вакцинация против коронавирусной инфекции увеличилась в два раза в Подмосковье в последние два дня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы видим, в последние два дня увеличилась вакцинация. Было порядка 4-5 тысяч (человек в день - ред.), сейчас достигла 10 (тысяч - ред.)... Поэтому да, она увеличилась, но сказать, что такой всплеск вакцинации вновь ... мы, увы, не можем", - сказал губернатор в эфире "Россия 1".
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Подмосковье вакцинация за два дня увеличилась вдвое
Глава Подмосковья Воробьев заявил об увеличении вакцинации в регионе вдвое за два дня