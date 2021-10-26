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В Подмосковье вакцинация за два дня увеличилась вдвое

В Подмосковье вакцинация за два дня увеличилась вдвое - РИА Новости, 26.10.2021

В Подмосковье вакцинация за два дня увеличилась вдвое

Вакцинация против коронавирусной инфекции увеличилась в два раза в Подмосковье в последние два дня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T21:57

2021-10-26T21:57

2021-10-26T21:57

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вакцинация против коронавирусной инфекции увеличилась в два раза в Подмосковье в последние два дня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы видим, в последние два дня увеличилась вакцинация. Было порядка 4-5 тысяч (человек в день - ред.), сейчас достигла 10 (тысяч - ред.)... Поэтому да, она увеличилась, но сказать, что такой всплеск вакцинации вновь ... мы, увы, не можем", - сказал губернатор в эфире "Россия 1".

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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