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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756385352.html
Калужская область стала второй в России по приросту темпа вакцинации
Калужская область стала второй в России по приросту темпа вакцинации - РИА Новости, 26.10.2021
Калужская область стала второй в России по приросту темпа вакцинации
Калужская область заняла второе место среди регионов России по приросту темпа вакцинации, за одну неделю увеличив его в четыре раза, сообщает областное... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:59
2021-10-26T19:59
калужская область
общество
вакцинация
калужская область
здоровье - общество
коронавирусы
владислав шапша
россия
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КАЛУГА, 26 окт – РИА Новости. Калужская область заняла второе место среди регионов России по приросту темпа вакцинации, за одну неделю увеличив его в четыре раза, сообщает областное правительство."В Калужской области удалось нарастить темпы вакцинации в четыре раза. Более 24,5 тысячи человек в регионе сделали прививку от коронавируса только на прошлой неделе", - говорится в сообщении. Правительство региона отмечает, что по приросту удельного темпа вакцинации за неделю Калужская область стала второй после Томской, на третьем месте - Оренбургская.По данным властей, на 420% выросло количество желающих записаться в лист ожидания на прививку через портал Госуслуг. Всего в настоящее время в Калужской области привито более 342,7 тысячи человек - это 52,71% от плана.Губернатор Владислав Шапша поручил руководителям муниципалитетов лично проверить работу пунктов вакцинации и убедиться в их доступности для людей, а также в наличии вакцин и отсутствии очередей."Я благодарен калужанам за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Наша задача - не сбавлять динамики вакцинации. Это поможет сохранить жизнь в привычном для всех русле, не вводить дополнительных ограничений", - подчеркнул Владислав Шапша.
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общество, вакцинация, калужская область, здоровье - общество, коронавирусы, владислав шапша, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
19:59 26.10.2021
 
Калужская область стала второй в России по приросту темпа вакцинации

Калужская область за неделю увеличила темпы вакцинации в четыре раза

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19
Медицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАЛУГА, 26 окт – РИА Новости. Калужская область заняла второе место среди регионов России по приросту темпа вакцинации, за одну неделю увеличив его в четыре раза, сообщает областное правительство.
"В Калужской области удалось нарастить темпы вакцинации в четыре раза. Более 24,5 тысячи человек в регионе сделали прививку от коронавируса только на прошлой неделе", - говорится в сообщении. Правительство региона отмечает, что по приросту удельного темпа вакцинации за неделю Калужская область стала второй после Томской, на третьем месте - Оренбургская.
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По данным властей, на 420% выросло количество желающих записаться в лист ожидания на прививку через портал Госуслуг. Всего в настоящее время в Калужской области привито более 342,7 тысячи человек - это 52,71% от плана.
Губернатор Владислав Шапша поручил руководителям муниципалитетов лично проверить работу пунктов вакцинации и убедиться в их доступности для людей, а также в наличии вакцин и отсутствии очередей.
"Я благодарен калужанам за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Наша задача - не сбавлять динамики вакцинации. Это поможет сохранить жизнь в привычном для всех русле, не вводить дополнительных ограничений", - подчеркнул Владислав Шапша.
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Калужская областьОбществоВакцинацияКалужская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирусыВладислав ШапшаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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