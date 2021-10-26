https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756385076.html
Калужская область стала вторым регионом по темпам вакцинации от COVID-19
Калужская область стала вторым регионом по темпам вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
Калужская область стала вторым регионом по темпам вакцинации от COVID-19
Калужская область заняла второе место среди регионов России по приросту темпа вакцинации, за одну неделю увеличив его в четыре раза, сообщает областное... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:58
2021-10-26T19:58
2021-10-26T19:59
распространение коронавируса
калужская область
здоровье - общество
владислав шапша
россия
коронавирус в россии
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КАЛУГА, 26 окт – РИА Новости. Калужская область заняла второе место среди регионов России по приросту темпа вакцинации, за одну неделю увеличив его в четыре раза, сообщает областное правительство."В Калужской области удалось нарастить темпы вакцинации в четыре раза. Более 24,5 тысячи человек в регионе сделали прививку от коронавируса только на прошлой неделе", - говорится в сообщении. Правительство региона отмечает, что по приросту удельного темпа вакцинации за неделю Калужская область стала второй после Томской, на третьем месте - Оренбургская.По данным властей, на 420% выросло количество желающих записаться в лист ожидания на прививку через портал Госуслуг. Всего в настоящее время в Калужской области привито более 342,7 тысячи человек - это 52,71% от плана.Губернатор Владислав Шапша поручил руководителям муниципалитетов лично проверить работу пунктов вакцинации и убедиться в их доступности для людей, а также в наличии вакцин и отсутствии очередей."Я благодарен калужанам за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Наша задача - не сбавлять динамики вакцинации. Это поможет сохранить жизнь в привычном для всех русле, не вводить дополнительных ограничений", - подчеркнул Владислав Шапша.
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756319479.html
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калужская область, здоровье - общество, владислав шапша, россия, коронавирус в россии
19:58 26.10.2021 (обновлено: 19:59 26.10.2021)
Калужская область стала вторым регионом по темпам вакцинации от COVID-19
Калужская область заняла второе место по темпам вакцинации от COVID-19 среди регионов
КАЛУГА, 26 окт – РИА Новости. Калужская область
заняла второе место среди регионов России
по приросту темпа вакцинации, за одну неделю увеличив его в четыре раза, сообщает областное правительство.
"В Калужской области удалось нарастить темпы вакцинации в четыре раза. Более 24,5 тысячи человек в регионе сделали прививку от коронавируса только на прошлой неделе", - говорится в сообщении. Правительство региона отмечает, что по приросту удельного темпа вакцинации за неделю Калужская область стала второй после Томской, на третьем месте - Оренбургская.
По данным властей, на 420% выросло количество желающих записаться в лист ожидания на прививку через портал Госуслуг. Всего в настоящее время в Калужской области привито более 342,7 тысячи человек - это 52,71% от плана.
Губернатор Владислав Шапша
поручил руководителям муниципалитетов лично проверить работу пунктов вакцинации и убедиться в их доступности для людей, а также в наличии вакцин и отсутствии очередей.
"Я благодарен калужанам за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Наша задача - не сбавлять динамики вакцинации. Это поможет сохранить жизнь в привычном для всех русле, не вводить дополнительных ограничений", - подчеркнул Владислав Шапша.