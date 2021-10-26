https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756385076.html

Калужская область стала вторым регионом по темпам вакцинации от COVID-19

Калужская область стала вторым регионом по темпам вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

Калужская область стала вторым регионом по темпам вакцинации от COVID-19

Калужская область заняла второе место среди регионов России по приросту темпа вакцинации, за одну неделю увеличив его в четыре раза, сообщает областное... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:58

2021-10-26T19:58

2021-10-26T19:59

распространение коронавируса

калужская область

здоровье - общество

владислав шапша

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754703504_0:174:3071:1901_1920x0_80_0_0_6c6fa963386cf309a76121261366fd85.jpg

КАЛУГА, 26 окт – РИА Новости. Калужская область заняла второе место среди регионов России по приросту темпа вакцинации, за одну неделю увеличив его в четыре раза, сообщает областное правительство."В Калужской области удалось нарастить темпы вакцинации в четыре раза. Более 24,5 тысячи человек в регионе сделали прививку от коронавируса только на прошлой неделе", - говорится в сообщении. Правительство региона отмечает, что по приросту удельного темпа вакцинации за неделю Калужская область стала второй после Томской, на третьем месте - Оренбургская.По данным властей, на 420% выросло количество желающих записаться в лист ожидания на прививку через портал Госуслуг. Всего в настоящее время в Калужской области привито более 342,7 тысячи человек - это 52,71% от плана.Губернатор Владислав Шапша поручил руководителям муниципалитетов лично проверить работу пунктов вакцинации и убедиться в их доступности для людей, а также в наличии вакцин и отсутствии очередей."Я благодарен калужанам за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Наша задача - не сбавлять динамики вакцинации. Это поможет сохранить жизнь в привычном для всех русле, не вводить дополнительных ограничений", - подчеркнул Владислав Шапша.

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756319479.html

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калужская область, здоровье - общество, владислав шапша, россия, коронавирус в россии