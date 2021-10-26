Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756377280.html
Нижегородский министр назвал фиктивную вакцинацию большим заблуждением
Нижегородский министр назвал фиктивную вакцинацию большим заблуждением - РИА Новости, 26.10.2021
Нижегородский министр назвал фиктивную вакцинацию большим заблуждением
Люди, купившие сертификаты о вакцинации, обманывают сами себя, а медики, способствующие этому, "стреляют в спину" своим коллегам, заявил глава минздрава... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:03
2021-10-26T19:03
распространение коронавируса
общество
нижегородская область
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592986953_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_120982e9d2e12116a9e5e82c30d00170.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Люди, купившие сертификаты о вакцинации, обманывают сами себя, а медики, способствующие этому, "стреляют в спину" своим коллегам, заявил глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.Ранее нижегородский журналист и блогер Андрей Вовк сообщил о том, что ему написали в Instagram с аккаунта "Андрей Вовк" и попросили продать его сертификат или QR-код. "Думаю, что многие уже живут по кодам своих тёзок. Только вот в больницах будут лежать не тёзки, а сами", - написал он."В стационарах встречаются пациенты, которые вакцинировались фиктивно. Все болеют крайне тяжело, к сожалению. Это самое большое в жизни заблуждение – купить сертификат вакцинированного. Вы обманываете только себя", - написал Мелик-Гусейнов на своей станице в Instagram.Он также заявил, что "медицинские работники, кто содействует этому, "стреляют в спину" своим коллегам".По данным на утро 26 октября, всего в Нижегородской области привито 1 177 760 человек, из них второй компонент вакцины получили 1 072 636 человек.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Нижегородской области зафиксировано 187 230 случаев заболевания коронавирусом (из них 762 – за последние сутки), 168 437 человек выздоровели, 7 525 пациентов скончались (39 – за последние сутки).
https://ria.ru/20211026/poddelka-1756325193.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592986953_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_51e4e5e91252b9949f2d408506cee755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, нижегородская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
19:03 26.10.2021
 
Нижегородский министр назвал фиктивную вакцинацию большим заблуждением

Нижегородский министр Мелик-Гусейнов назвал фиктивную вакцинацию большим заблуждением

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСертификаты о вакцинации
Сертификаты о вакцинации - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Люди, купившие сертификаты о вакцинации, обманывают сами себя, а медики, способствующие этому, "стреляют в спину" своим коллегам, заявил глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Ранее нижегородский журналист и блогер Андрей Вовк сообщил о том, что ему написали в Instagram с аккаунта "Андрей Вовк" и попросили продать его сертификат или QR-код. "Думаю, что многие уже живут по кодам своих тёзок. Только вот в больницах будут лежать не тёзки, а сами", - написал он.
"В стационарах встречаются пациенты, которые вакцинировались фиктивно. Все болеют крайне тяжело, к сожалению. Это самое большое в жизни заблуждение – купить сертификат вакцинированного. Вы обманываете только себя", - написал Мелик-Гусейнов на своей станице в Instagram.
Он также заявил, что "медицинские работники, кто содействует этому, "стреляют в спину" своим коллегам".
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 15:22Распространение коронавируса
Роспотребнадзор рассказал о последствиях подделки сертификата о вакцинации
По данным на утро 26 октября, всего в Нижегородской области привито 1 177 760 человек, из них второй компонент вакцины получили 1 072 636 человек.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Нижегородской области зафиксировано 187 230 случаев заболевания коронавирусом (из них 762 – за последние сутки), 168 437 человек выздоровели, 7 525 пациентов скончались (39 – за последние сутки).
 
Распространение коронавирусаОбществоНижегородская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под тонкий лед водоема
05:06Российские банки начали повышать ставки по вкладам
04:56Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
04:49Украинцам посоветовали запасаться навозом
04:49СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под тонкий лед водоемаРоссийские банки начали повышать ставки по вкладамГлава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в СуданеУкраинцам посоветовали запасаться навозомСМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана