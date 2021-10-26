https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756377280.html

Нижегородский министр назвал фиктивную вакцинацию большим заблуждением

Нижегородский министр назвал фиктивную вакцинацию большим заблуждением - РИА Новости, 26.10.2021

Нижегородский министр назвал фиктивную вакцинацию большим заблуждением

Люди, купившие сертификаты о вакцинации, обманывают сами себя, а медики, способствующие этому, "стреляют в спину" своим коллегам, заявил глава минздрава... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:03

2021-10-26T19:03

2021-10-26T19:03

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Люди, купившие сертификаты о вакцинации, обманывают сами себя, а медики, способствующие этому, "стреляют в спину" своим коллегам, заявил глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.Ранее нижегородский журналист и блогер Андрей Вовк сообщил о том, что ему написали в Instagram с аккаунта "Андрей Вовк" и попросили продать его сертификат или QR-код. "Думаю, что многие уже живут по кодам своих тёзок. Только вот в больницах будут лежать не тёзки, а сами", - написал он."В стационарах встречаются пациенты, которые вакцинировались фиктивно. Все болеют крайне тяжело, к сожалению. Это самое большое в жизни заблуждение – купить сертификат вакцинированного. Вы обманываете только себя", - написал Мелик-Гусейнов на своей станице в Instagram.Он также заявил, что "медицинские работники, кто содействует этому, "стреляют в спину" своим коллегам".По данным на утро 26 октября, всего в Нижегородской области привито 1 177 760 человек, из них второй компонент вакцины получили 1 072 636 человек.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Нижегородской области зафиксировано 187 230 случаев заболевания коронавирусом (из них 762 – за последние сутки), 168 437 человек выздоровели, 7 525 пациентов скончались (39 – за последние сутки).

https://ria.ru/20211026/poddelka-1756325193.html

нижегородская область

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