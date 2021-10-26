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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756367265.html
В Саратове расширили обязательную вакцинацию от коронавируса
В Саратове расширили обязательную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 26.10.2021
В Саратове расширили обязательную вакцинацию от коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области расширило перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, включив в этот... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:22
2021-10-26T18:32
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области расширило перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, включив в этот список работников аптек, аэропорта, вокзалов, сферы ЖКХ и энергетики, указано в документе за подписью врио главного государственного санитарного врача области Ирины Мясниковой.Ранее постановлением главного санитарного врача региона в области с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы образования, медицины, социального обслуживания населения, культуры, спорта, МФЦ, банков, объектов торговли и общественного питания, доставки товаров и продуктов, общественного транспорта и такси, почты, гостиниц, парикмахерских, бань, саун, бассейнов и других организаций сферы услуг, работников органов власти и местного самоуправления."Внести изменения в пункт 1 постановления главного государственного санитарного врача по Саратовской области... Обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции... работникам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, работникам транспортной инфраструктуры (аэропорт, вокзалы), работникам организаций фармацевтического профиля, осуществляющих розничную торговлю и доставку фармацевтических товаров", - говорится постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Уточняется, что охват обязательной вакцинацией работников указанных сфер должен составлять не менее 80% от их общей численности. Первый компонент вакцины должен быть введен до 15 ноября, а второй - до 15 декабря."Наша главная цель - сохранить здоровье людей. И у нас такая возможность есть. На сегодня в Саратовской области более 200 тысяч доз вакцин, и каждая из них - чья-то спасенная жизнь", - приводятся слова губернатора Валерия Радаева в Telegram-канале его пресс-службы.Правительство области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. С 25 октября в регионе введены QR-коды для входа на объекты культуры, а с 29 октября - в бассейны, фитнес-центры, кальянные, предприятия общественного питания и на спортивные мероприятия. Губернатор установил в области с 27 по 29 октября нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты в дополнение к периоду нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, которые установлены по всей стране указом президента. С 1 ноября для невакцинированных жителей старше 60 лет вводится самоизоляция.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 98 733 случая заражения коронавирусом, в том числе рекордные 483 за последние сутки, скончались 3 706 пациентов с COVID-19, выздоровели 87 945.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:22 26.10.2021 (обновлено: 18:32 26.10.2021)
 
В Саратове расширили обязательную вакцинацию от коронавируса

В Саратове расширили обязательную вакцинацию от COVID-19 на работников аптек и вокзалов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВ центре вакцинации от COVID-19
В центре вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области расширило перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, включив в этот список работников аптек, аэропорта, вокзалов, сферы ЖКХ и энергетики, указано в документе за подписью врио главного государственного санитарного врача области Ирины Мясниковой.
Ранее постановлением главного санитарного врача региона в области с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы образования, медицины, социального обслуживания населения, культуры, спорта, МФЦ, банков, объектов торговли и общественного питания, доставки товаров и продуктов, общественного транспорта и такси, почты, гостиниц, парикмахерских, бань, саун, бассейнов и других организаций сферы услуг, работников органов власти и местного самоуправления.
"Внести изменения в пункт 1 постановления главного государственного санитарного врача по Саратовской области... Обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции... работникам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, работникам транспортной инфраструктуры (аэропорт, вокзалы), работникам организаций фармацевтического профиля, осуществляющих розничную торговлю и доставку фармацевтических товаров", - говорится постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Уточняется, что охват обязательной вакцинацией работников указанных сфер должен составлять не менее 80% от их общей численности. Первый компонент вакцины должен быть введен до 15 ноября, а второй - до 15 декабря.
Города России. Саратов - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 17:33Распространение коронавируса
В Саратовской области вводят самоизоляцию для непривитых старше 60 лет
"Наша главная цель - сохранить здоровье людей. И у нас такая возможность есть. На сегодня в Саратовской области более 200 тысяч доз вакцин, и каждая из них - чья-то спасенная жизнь", - приводятся слова губернатора Валерия Радаева в Telegram-канале его пресс-службы.
Правительство области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. С 25 октября в регионе введены QR-коды для входа на объекты культуры, а с 29 октября - в бассейны, фитнес-центры, кальянные, предприятия общественного питания и на спортивные мероприятия. Губернатор установил в области с 27 по 29 октября нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты в дополнение к периоду нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, которые установлены по всей стране указом президента. С 1 ноября для невакцинированных жителей старше 60 лет вводится самоизоляция.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 98 733 случая заражения коронавирусом, в том числе рекордные 483 за последние сутки, скончались 3 706 пациентов с COVID-19, выздоровели 87 945.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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