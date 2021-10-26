https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756367265.html

В Саратове расширили обязательную вакцинацию от коронавируса

В Саратове расширили обязательную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 26.10.2021

В Саратове расширили обязательную вакцинацию от коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области расширило перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, включив в этот... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:22

2021-10-26T18:22

2021-10-26T18:32

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752177469_0:93:3072:1820_1920x0_80_0_0_c8293ef4cb3c0f3aa348a02e0072c973.jpg

САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области расширило перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, включив в этот список работников аптек, аэропорта, вокзалов, сферы ЖКХ и энергетики, указано в документе за подписью врио главного государственного санитарного врача области Ирины Мясниковой.Ранее постановлением главного санитарного врача региона в области с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы образования, медицины, социального обслуживания населения, культуры, спорта, МФЦ, банков, объектов торговли и общественного питания, доставки товаров и продуктов, общественного транспорта и такси, почты, гостиниц, парикмахерских, бань, саун, бассейнов и других организаций сферы услуг, работников органов власти и местного самоуправления."Внести изменения в пункт 1 постановления главного государственного санитарного врача по Саратовской области... Обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции... работникам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, работникам транспортной инфраструктуры (аэропорт, вокзалы), работникам организаций фармацевтического профиля, осуществляющих розничную торговлю и доставку фармацевтических товаров", - говорится постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Уточняется, что охват обязательной вакцинацией работников указанных сфер должен составлять не менее 80% от их общей численности. Первый компонент вакцины должен быть введен до 15 ноября, а второй - до 15 декабря."Наша главная цель - сохранить здоровье людей. И у нас такая возможность есть. На сегодня в Саратовской области более 200 тысяч доз вакцин, и каждая из них - чья-то спасенная жизнь", - приводятся слова губернатора Валерия Радаева в Telegram-канале его пресс-службы.Правительство области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. С 25 октября в регионе введены QR-коды для входа на объекты культуры, а с 29 октября - в бассейны, фитнес-центры, кальянные, предприятия общественного питания и на спортивные мероприятия. Губернатор установил в области с 27 по 29 октября нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты в дополнение к периоду нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, которые установлены по всей стране указом президента. С 1 ноября для невакцинированных жителей старше 60 лет вводится самоизоляция.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 98 733 случая заражения коронавирусом, в том числе рекордные 483 за последние сутки, скончались 3 706 пациентов с COVID-19, выздоровели 87 945.

https://ria.ru/20211026/samoizolyatsiya-1756355406.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19