https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756359776.html

В России кормящих матерей начали прививать от коронавируса

В России кормящих матерей начали прививать от коронавируса - РИА Новости, 26.10.2021

В России кормящих матерей начали прививать от коронавируса

В России начали прививать от коронавируса кормящих матерей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:54

2021-10-26T17:54

2021-10-26T18:36

распространение коронавируса

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В России начали прививать от коронавируса кормящих матерей, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник стало известно, что грудное вскармливание больше не считается противопоказанием для вакцинации "Спутником V". Это следует из инструкции к препарату, размещенной в государственном реестре лекарственных средств.Жительница подмосковного Красногорска Надежда, которая кормит грудью, сообщила агентству, что во вторник сделала прививку первым компонентом "Спутника V"."Прочитала в РИА Новости, что можно вакцинироваться теперь и кормящим. Во вторник днем зашла на "Госуслуги" и записалась в нашу поликлинику в Павшинской Пойме на сегодня же", — рассказала собеседница.По ее наблюдению, процедура не отличалась от той, которую проходили другие люди.По словам Надежды, каких-либо особых указаний от врача она также не получила.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211026/poddelka-1756325193.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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