https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756359776.html
В России кормящих матерей начали прививать от коронавируса
В России кормящих матерей начали прививать от коронавируса - РИА Новости, 26.10.2021
В России кормящих матерей начали прививать от коронавируса
В России начали прививать от коронавируса кормящих матерей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:54
2021-10-26T17:54
2021-10-26T18:36
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В России начали прививать от коронавируса кормящих матерей, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник стало известно, что грудное вскармливание больше не считается противопоказанием для вакцинации "Спутником V". Это следует из инструкции к препарату, размещенной в государственном реестре лекарственных средств.Жительница подмосковного Красногорска Надежда, которая кормит грудью, сообщила агентству, что во вторник сделала прививку первым компонентом "Спутника V"."Прочитала в РИА Новости, что можно вакцинироваться теперь и кормящим. Во вторник днем зашла на "Госуслуги" и записалась в нашу поликлинику в Павшинской Пойме на сегодня же", — рассказала собеседница.По ее наблюдению, процедура не отличалась от той, которую проходили другие люди.По словам Надежды, каких-либо особых указаний от врача она также не получила.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:54 26.10.2021 (обновлено: 18:36 26.10.2021)
В России кормящих матерей начали прививать от коронавируса
В России кормящих матерей начали прививать "Спутником V"
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В России начали прививать от коронавируса кормящих матерей, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник стало известно, что грудное вскармливание больше не считается противопоказанием для вакцинации "Спутником V"
. Это следует из инструкции к препарату, размещенной в государственном реестре лекарственных средств.
Жительница подмосковного Красногорска Надежда, которая кормит грудью, сообщила агентству, что во вторник сделала прививку первым компонентом "Спутника V".
"Прочитала в РИА Новости, что можно вакцинироваться теперь и кормящим. Во вторник днем зашла на "Госуслуги" и записалась в нашу поликлинику в Павшинской Пойме на сегодня же", — рассказала собеседница.
По ее наблюдению, процедура не отличалась от той, которую проходили другие люди.
"Сначала на сестринском посту дали заполнить анкету, затем я прошла терапевта, потом вакцинация. Ощущения после прививки нормальные, только немного ноет место укола", — отметила она.
По словам Надежды, каких-либо особых указаний от врача она также не получила.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.