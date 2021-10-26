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Туризм
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756334885.html
Аргентина предложила туристам вакцинировать детей по приезде в страну
Аргентина предложила туристам вакцинировать детей по приезде в страну - РИА Новости, 26.10.2021
Аргентина предложила туристам вакцинировать детей по приезде в страну
Власти Аргентины предлагают иностранным туристам приезжать в страну и вакцинировать своих детей, сообщила глава Минздрава Карла Виссотти. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:01
2021-10-26T17:28
в мире
вакцинация
аргентина
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туризм
туристы
коронавирус covid-19
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт – РИА Новости. Власти Аргентины предлагают иностранным туристам приезжать в страну и вакцинировать своих детей, сообщила глава Минздрава Карла Виссотти.Аргентина с 1 ноября планирует открыть границы для туристов. Приехать в страну могут лишь те, кто имеет две дозы вакцины. Перед посадкой на самолет они должны представить негативный ПЦР."Стратегия, которую мы принимаем… это предложить вакцину туристам, приезжающим в Аргентину, в основном людям младше 18 лет, потому что они могут приезжать невакцинированными, а также людям, подпадающими под исключения", - сказала министр журналистам.Она подчеркнула, что страна располагает достаточным количеством вакцин для населения и заверила, что все, кто начал схему вакцинации, смогут ее закончить в необходимые сроки.
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в мире, вакцинация, аргентина, новости - туризм, латинская америка, туристы, коронавирус covid-19
16:01 26.10.2021 (обновлено: 17:28 26.10.2021)
 
Аргентина предложила туристам вакцинировать детей по приезде в страну

Власти Аргентины предлагают иностранным туристам приезжать в страну и вакцинировать детей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт – РИА Новости. Власти Аргентины предлагают иностранным туристам приезжать в страну и вакцинировать своих детей, сообщила глава Минздрава Карла Виссотти.
Аргентина с 1 ноября планирует открыть границы для туристов. Приехать в страну могут лишь те, кто имеет две дозы вакцины. Перед посадкой на самолет они должны представить негативный ПЦР.
"Стратегия, которую мы принимаем… это предложить вакцину туристам, приезжающим в Аргентину, в основном людям младше 18 лет, потому что они могут приезжать невакцинированными, а также людям, подпадающими под исключения", - сказала министр журналистам.
Она подчеркнула, что страна располагает достаточным количеством вакцин для населения и заверила, что все, кто начал схему вакцинации, смогут ее закончить в необходимые сроки.
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