https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756334885.html

Аргентина предложила туристам вакцинировать детей по приезде в страну

Аргентина предложила туристам вакцинировать детей по приезде в страну - РИА Новости, 26.10.2021

Аргентина предложила туристам вакцинировать детей по приезде в страну

Власти Аргентины предлагают иностранным туристам приезжать в страну и вакцинировать своих детей, сообщила глава Минздрава Карла Виссотти. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:01

2021-10-26T16:01

2021-10-26T17:28

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт – РИА Новости. Власти Аргентины предлагают иностранным туристам приезжать в страну и вакцинировать своих детей, сообщила глава Минздрава Карла Виссотти.Аргентина с 1 ноября планирует открыть границы для туристов. Приехать в страну могут лишь те, кто имеет две дозы вакцины. Перед посадкой на самолет они должны представить негативный ПЦР."Стратегия, которую мы принимаем… это предложить вакцину туристам, приезжающим в Аргентину, в основном людям младше 18 лет, потому что они могут приезжать невакцинированными, а также людям, подпадающими под исключения", - сказала министр журналистам.Она подчеркнула, что страна располагает достаточным количеством вакцин для населения и заверила, что все, кто начал схему вакцинации, смогут ее закончить в необходимые сроки.

https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html

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в мире, вакцинация, аргентина, новости - туризм, латинская америка, туристы, коронавирус covid-19