Лукашенко опроверг слухи о тайной вакцинации от COVID-19
Лукашенко опроверг предположения о тайной вакцинации от COVID-19
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг предположения о том, что, не боясь, посещает "красные зоны" белорусских клиник, где лечат пациентов от COVID-19, потому что тайно вакцинировался против коронавируса иностранной, западной, вакциной.
"Уже дошли до того (в предположениях – ред.), что Лукашенко – это главный ковид-диссидент… Все сейчас сконцентрировались: Лукашенко в (красные – ред.) зоны ходит, еще не умер… И один мерзавец сделал заявление, но оно развития не получило: Лукашенко не умирает, потому что он привился какой-то иностранной вакциной. У нас нет в стране иностранных вакцин, кроме (российской – ред.) "Спутник" и китайской вакцины, и эти вакцины не хуже (западных – ред.)", - сказал Лукашенко во время посещения больницы в Гродненской области. Соответствующее видео распространил во вторник близкий к пресс-службе президента Тelegram-канал "Пул Первого".
Он обратил внимание, что белорусская оппозиция "подкидывает" в общество идею о необходимости завести в страну западные вакцины от коронавируса. "Для чего? Чтобы они могли привиться, получить паспорт (о сертификации – ред.) и ехать туда, к "своим", инструкции получать. Чтобы на запад выехать - вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь", - подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко пояснил и свою позицию по поводу пандемии. По его словам, "любая болезнь в голове: если ты только начал переживать по поводу этой болезни – умножай (последствия – ред.) на десять". "Течение болезни зависит от конкретного человека. Человек человеку рознь", - подчеркнул он.
Лукашенко ранее заявил о готовности вакцинироваться от нового коронавируса, но белорусской вакциной, которая, как ожидается, в 2023 году выйдет в гражданский оборот. Президент подчеркнул, что она будет адаптирована для борьбы с тем штаммом коронавируса, который будет в 2023 году циркулировать в популяции.
Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется китайским препаратом Sinopharm, российскими "Спутником V" и "Спутник Лайт". Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич в октябре не исключал расширения перечня применяемых в стране вакцин от нового коронавируса, отметив при этом, что для удовлетворения спроса хватает и существующего предложения. Однако Лукашенко заявил в этот вторник, что не видит смысла завозить в республику западные вакцины от COVID-19, поскольку используемые сейчас в стране китайская и российские лучше и имеющихся объемов этих препаратов республике хватает.