https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756325017.html

Тюменский губернатор поручил привить от СOVID-19 80% взрослых к 5 января

Тюменский губернатор поручил привить от СOVID-19 80% взрослых к 5 января - РИА Новости, 26.10.2021

Тюменский губернатор поручил привить от СOVID-19 80% взрослых к 5 января

Власти Тюменской области при сохранении текущих темпов вакцинации от коронавируса планируют привить 80% взрослого населения к 5 января 2022 года, заявил... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:21

2021-10-26T15:21

2021-10-26T15:58

распространение коронавируса

общество

тюменская область

здоровье - общество

александр моор

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735565663_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_3101c35eda138796e80626270acd4607.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Власти Тюменской области при сохранении текущих темпов вакцинации от коронавируса планируют привить 80% взрослого населения к 5 января 2022 года, заявил губернатор региона Александр Моор.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник провел заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Что касается вакцинации населения от COVID-19, за весь период в наш регион поступило больше 809 тысяч комплектов вакцины, на сегодня ее достаточно, дефицита нет", - заявил Моор на заседании.По его словам, первым компонентом вакцины уже привито больше 654 тысяч жителей региона, 609 тысяч человек прошли полный курс вакцинации. "От категории старше 60 лет привито больше 82%, а лица с хроническими заболеваниями - более 79%", - уточнил он."При сохранении текущих темпов вакцинации охват вакцинации 80% взрослого населения, а для нас это цель - 937 тысяч человек, расчетно планируется быть достигнута к 5 января 2022 года", - добавил губернатор.С 18 октября в области введена обязательная вакцинация для нескольких групп профессий, что значительно улучшило темпы прививочной кампании. “После объявления обязательной вакцинации для ряда категорий граждан темпы вакцинации в регионе выросли практически в четыре раза”, - подчеркнул Моор.По данным регионального департамента здравоохранения, на сегодня полный курс вакцинации от коронавируса прошло 52,3% взрослого населения области.

https://ria.ru/20211020/nerabochie_dni-1755459260.html

https://ria.ru/20211026/immunitet-1756231845.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тюменская область, здоровье - общество, александр моор, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19