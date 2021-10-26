https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756325017.html
Тюменский губернатор поручил привить от СOVID-19 80% взрослых к 5 января
Тюменский губернатор поручил привить от СOVID-19 80% взрослых к 5 января - РИА Новости, 26.10.2021
Тюменский губернатор поручил привить от СOVID-19 80% взрослых к 5 января
Власти Тюменской области при сохранении текущих темпов вакцинации от коронавируса планируют привить 80% взрослого населения к 5 января 2022 года, заявил... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:21
2021-10-26T15:21
2021-10-26T15:58
распространение коронавируса
общество
тюменская область
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Власти Тюменской области при сохранении текущих темпов вакцинации от коронавируса планируют привить 80% взрослого населения к 5 января 2022 года, заявил губернатор региона Александр Моор.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник провел заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Что касается вакцинации населения от COVID-19, за весь период в наш регион поступило больше 809 тысяч комплектов вакцины, на сегодня ее достаточно, дефицита нет", - заявил Моор на заседании.По его словам, первым компонентом вакцины уже привито больше 654 тысяч жителей региона, 609 тысяч человек прошли полный курс вакцинации. "От категории старше 60 лет привито больше 82%, а лица с хроническими заболеваниями - более 79%", - уточнил он."При сохранении текущих темпов вакцинации охват вакцинации 80% взрослого населения, а для нас это цель - 937 тысяч человек, расчетно планируется быть достигнута к 5 января 2022 года", - добавил губернатор.С 18 октября в области введена обязательная вакцинация для нескольких групп профессий, что значительно улучшило темпы прививочной кампании. “После объявления обязательной вакцинации для ряда категорий граждан темпы вакцинации в регионе выросли практически в четыре раза”, - подчеркнул Моор.По данным регионального департамента здравоохранения, на сегодня полный курс вакцинации от коронавируса прошло 52,3% взрослого населения области.
https://ria.ru/20211020/nerabochie_dni-1755459260.html
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общество, тюменская область, здоровье - общество, александр моор, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:21 26.10.2021 (обновлено: 15:58 26.10.2021)
Тюменский губернатор поручил привить от СOVID-19 80% взрослых к 5 января
Тюменский губернатор Моор рассчитывает привить от COVID-19 80% взрослых к началу января
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Власти Тюменской области
при сохранении текущих темпов вакцинации от коронавируса планируют привить 80% взрослого населения к 5 января 2022 года, заявил губернатор региона Александр Моор
.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
во вторник провел заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
"Что касается вакцинации населения от COVID-19, за весь период в наш регион поступило больше 809 тысяч комплектов вакцины, на сегодня ее достаточно, дефицита нет", - заявил Моор на заседании.
По его словам, первым компонентом вакцины уже привито больше 654 тысяч жителей региона, 609 тысяч человек прошли полный курс вакцинации. "От категории старше 60 лет привито больше 82%, а лица с хроническими заболеваниями - более 79%", - уточнил он.
"При сохранении текущих темпов вакцинации охват вакцинации 80% взрослого населения, а для нас это цель - 937 тысяч человек, расчетно планируется быть достигнута к 5 января 2022 года", - добавил губернатор.
С 18 октября в области введена обязательная вакцинация для нескольких групп профессий, что значительно улучшило темпы прививочной кампании. “После объявления обязательной вакцинации для ряда категорий граждан темпы вакцинации в регионе выросли практически в четыре раза”, - подчеркнул Моор.
По данным регионального департамента здравоохранения, на сегодня полный курс вакцинации от коронавируса прошло 52,3% взрослого населения области.