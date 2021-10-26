https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756319995.html

Пункты вакцинации в Москве будут открыты в нерабочие дни

Пункты вакцинации в Москве будут открыты в нерабочие дни - РИА Новости, 26.10.2021

Пункты вакцинации в Москве будут открыты в нерабочие дни

Пункты вакцинации и экспресс-тестирования продолжат работу во время периода нерабочих дней в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра российской столицы по РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:57

2021-10-26T14:57

2021-10-26T14:57

распространение коронавируса

общество

москва

анастасия ракова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пункты вакцинации и экспресс-тестирования продолжат работу во время периода нерабочих дней в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она отметила, что в связи с объявлением в Москве нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября и из-за сложной эпидемиологической ситуацией столичные социальные учреждения переходят на особый режим работы."Так называемые эпидемиологические каникулы - это возможность сдержать распространение вируса в городе. Это время мы призываем москвичей использовать с наибольшей пользой - провести дни в кругу семьи, съездить на дачу или пройти вакцинацию в одном из городских пунктов. В Москве будут продолжать работу пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Сделать прививку можно без записи в популярных общественных местах или по записи в поликлинике", - сообщила Ракова.По ее словам, пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию будут открыты в центрах госуслуг, торговых центрах и в транспортно-пересадочных узлах - всего 50 точек. "Тесты позволяют вовремя выявлять случаи подозрения на заболевания, чтобы как можно скорее начинать лечение и снизить вероятность тяжелой формы болезни", - добавила заммэра.

https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756309470.html

москва

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