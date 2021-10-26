https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756312296.html

Мощности пунктов вакцинации в Москве могут увеличить

Мощности пунктов вакцинации в Москве могут увеличить - РИА Новости, 26.10.2021

Мощности пунктов вакцинации в Москве могут увеличить

Москва наращивает мощности пунктов вакцинации от коронавируса, при увеличении числа желающих сделать прививку будет дополнительно развернуто необходимое... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:34

2021-10-26T14:34

2021-10-26T14:34

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Москва наращивает мощности пунктов вакцинации от коронавируса, при увеличении числа желающих сделать прививку будет дополнительно развернуто необходимое количество пунктов вакцинации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Мы наращиваем мощности пунктов вакцинации для того, чтобы минимизировать возможные очереди. При увеличении количества желающих, будет развернуто необходимое количество пунктов вакцинации, так, чтобы все могли получить в нормальных условиях вакцинацию", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756311834.html

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