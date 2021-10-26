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Мощности пунктов вакцинации в Москве могут увеличить
Мощности пунктов вакцинации в Москве могут увеличить - РИА Новости, 26.10.2021
Мощности пунктов вакцинации в Москве могут увеличить
Москва наращивает мощности пунктов вакцинации от коронавируса, при увеличении числа желающих сделать прививку будет дополнительно развернуто необходимое... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:34
2021-10-26T14:34
2021-10-26T14:34
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сергей собянин
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коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Москва наращивает мощности пунктов вакцинации от коронавируса, при увеличении числа желающих сделать прививку будет дополнительно развернуто необходимое количество пунктов вакцинации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Мы наращиваем мощности пунктов вакцинации для того, чтобы минимизировать возможные очереди. При увеличении количества желающих, будет развернуто необходимое количество пунктов вакцинации, так, чтобы все могли получить в нормальных условиях вакцинацию", - сказал Собянин.
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756311834.html
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Мощности пунктов вакцинации в Москве могут увеличить
Мощности пунктов вакцинации в Москве увеличат при росте числа желающих сделать прививку