https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756311834.html

Мурашко назвал регионы с самыми высокими и низкими темпами вакцинации

Мурашко назвал регионы с самыми высокими и низкими темпами вакцинации - РИА Новости, 26.10.2021

Мурашко назвал регионы с самыми высокими и низкими темпами вакцинации

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал регионы с самыми высокими и самыми низкими темпами вакцинации от COVID-19. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:33

2021-10-26T14:33

2021-10-26T15:08

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал регионы с самыми высокими и самыми низкими темпами вакцинации от COVID-19."Хочу отметить, наиболее высокие темпы вакцинации сегодня на 100 тысяч населения в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Пенза, Курган, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Воронежская область, Мордовия. Наиболее низкие темпы провакцинированных и удельный вес провакцинированных - это Кабардино-Балкария, Кемеровская область, Коми, Республика Ингушетия, Камчатский край, Карачаево-Черкесия, Хабаровский край, Дагестан", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20211026/immunitet-1756231845.html

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2021

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