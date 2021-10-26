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https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756311834.html
Мурашко назвал регионы с самыми высокими и низкими темпами вакцинации
Мурашко назвал регионы с самыми высокими и низкими темпами вакцинации - РИА Новости, 26.10.2021
Мурашко назвал регионы с самыми высокими и низкими темпами вакцинации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал регионы с самыми высокими и самыми низкими темпами вакцинации от COVID-19. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:33
2021-10-26T15:08
распространение коронавируса
общество
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал регионы с самыми высокими и самыми низкими темпами вакцинации от COVID-19."Хочу отметить, наиболее высокие темпы вакцинации сегодня на 100 тысяч населения в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Пенза, Курган, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Воронежская область, Мордовия. Наиболее низкие темпы провакцинированных и удельный вес провакцинированных - это Кабардино-Балкария, Кемеровская область, Коми, Республика Ингушетия, Камчатский край, Карачаево-Черкесия, Хабаровский край, Дагестан", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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общество, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:33 26.10.2021 (обновлено: 15:08 26.10.2021)
 
Мурашко назвал регионы с самыми высокими и низкими темпами вакцинации

Мурашко назвал регионы с самыми высокими и самыми низкими темпами вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал регионы с самыми высокими и самыми низкими темпами вакцинации от COVID-19.
"Хочу отметить, наиболее высокие темпы вакцинации сегодня на 100 тысяч населения в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Пенза, Курган, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Воронежская область, Мордовия.
Наиболее низкие темпы провакцинированных и удельный вес провакцинированных - это Кабардино-Балкария, Кемеровская область, Коми, Республика Ингушетия, Камчатский край, Карачаево-Черкесия, Хабаровский край, Дагестан", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинация россиян от COVID-19Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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