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Темпы вакцинации в Москве увеличились в четыре раза, заявил Собянин

Темпы вакцинации в Москве увеличились в четыре раза, заявил Собянин - РИА Новости, 26.10.2021

Темпы вакцинации в Москве увеличились в четыре раза, заявил Собянин

Вакцинация в Москве увеличилась в 4 раза с конца августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:23

2021-10-26T14:23

2021-10-26T14:42

общество

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вакцинация в Москве увеличилась в 4 раза с конца августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Вакцинация в Москве в последнее время увеличилась в разы, в четыре раза от минимального порога, который был в конце августа - это положительная тенденция. Мы наращиваем мощности пунктов вакцинации для того, чтобы минимизировать возможные очереди при увеличении количества желающих", - рассказал Собянин.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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