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Темпы вакцинации в Москве увеличились в четыре раза, заявил Собянин
Темпы вакцинации в Москве увеличились в четыре раза, заявил Собянин - РИА Новости, 26.10.2021
Темпы вакцинации в Москве увеличились в четыре раза, заявил Собянин
Вакцинация в Москве увеличилась в 4 раза с конца августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:23
2021-10-26T14:23
2021-10-26T14:42
общество
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вакцинация в Москве увеличилась в 4 раза с конца августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Вакцинация в Москве в последнее время увеличилась в разы, в четыре раза от минимального порога, который был в конце августа - это положительная тенденция. Мы наращиваем мощности пунктов вакцинации для того, чтобы минимизировать возможные очереди при увеличении количества желающих", - рассказал Собянин.
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14:23 26.10.2021 (обновлено: 14:42 26.10.2021)
Темпы вакцинации в Москве увеличились в четыре раза, заявил Собянин
Собянин: темпы вакцинации в Москве увеличились в четыре раза с конца августа