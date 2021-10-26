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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756308664.html
Мишустин поручил контролировать ситуацию с вакцинацией в нерабочие дни
Мишустин поручил контролировать ситуацию с вакцинацией в нерабочие дни - РИА Новости, 26.10.2021
Мишустин поручил контролировать ситуацию с вакцинацией в нерабочие дни
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов контролировать ситуацию в нерабочие дни с вакцинацией и тестированием на коронавирус. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:22
2021-10-26T14:38
общество
распространение коронавируса
владимир путин
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов контролировать ситуацию в нерабочие дни с вакцинацией и тестированием на коронавирус.Президент России Владимир Путин в минувшую среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с пандемией коронавируса. При этом российским регионам предоставлено право ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября."Прошу глав субъектов РФ внимательно следить, чтобы тестирование и вакцинация продолжались и в предстоящие нерабочие дни", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Он напомнил, что регионы могут вводить дополнительные меры в зависимости от ситуации на своей территории, а также увеличивать количестве нерабочих дней. По его словам, в ряде регионов страны такие решения уже приняты.
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общество, владимир путин, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:22 26.10.2021 (обновлено: 14:38 26.10.2021)
 
Мишустин поручил контролировать ситуацию с вакцинацией в нерабочие дни

Мишустин поручил главам регионов контролировать ситуацию с вакцинацией в нерабочие дни

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов контролировать ситуацию в нерабочие дни с вакцинацией и тестированием на коронавирус.
Президент России Владимир Путин в минувшую среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с пандемией коронавируса. При этом российским регионам предоставлено право ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября.
"Прошу глав субъектов РФ внимательно следить, чтобы тестирование и вакцинация продолжались и в предстоящие нерабочие дни", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Он напомнил, что регионы могут вводить дополнительные меры в зависимости от ситуации на своей территории, а также увеличивать количестве нерабочих дней. По его словам, в ряде регионов страны такие решения уже приняты.
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