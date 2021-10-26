https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756308664.html

Мишустин поручил контролировать ситуацию с вакцинацией в нерабочие дни

Мишустин поручил контролировать ситуацию с вакцинацией в нерабочие дни - РИА Новости, 26.10.2021

Мишустин поручил контролировать ситуацию с вакцинацией в нерабочие дни

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов контролировать ситуацию в нерабочие дни с вакцинацией и тестированием на коронавирус. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:22

2021-10-26T14:22

2021-10-26T14:38

общество

распространение коронавируса

владимир путин

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов контролировать ситуацию в нерабочие дни с вакцинацией и тестированием на коронавирус.Президент России Владимир Путин в минувшую среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с пандемией коронавируса. При этом российским регионам предоставлено право ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября."Прошу глав субъектов РФ внимательно следить, чтобы тестирование и вакцинация продолжались и в предстоящие нерабочие дни", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Он напомнил, что регионы могут вводить дополнительные меры в зависимости от ситуации на своей территории, а также увеличивать количестве нерабочих дней. По его словам, в ряде регионов страны такие решения уже приняты.

https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756312888.html

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