https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756308570.html

Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19

Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России тяжелая, важно наращивать темпы вакцинации и тестирования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:21

2021-10-26T14:21

2021-10-26T14:35

михаил мишустин

россия

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752481150_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_f4131c1122edb6684e2978ab41d33818.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России тяжелая, важно наращивать темпы вакцинации и тестирования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Мы видим, что ситуация с коронавирусом крайне серьезная во всех субъектах РФ, заболеваемость очень высокая, к сожалению, сейчас в стационарах много пациентов в тяжелом состоянии. Это прежде всего те, кто вовремя не сделал прививку, и врачи борются за их жизнь. Сегодня важно и дальше наращивать темпы вакцинации, иначе справиться с распространением этой инфекции невозможно", - сказал Мишустин.Более того, необходимо на должном уровне поддерживать уровень тестирования, "чтобы вовремя выявлять заболевших", указал он.

https://ria.ru/20211026/vaktsina-1756228143.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии