https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756308570.html
Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19
Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19
Ситуация с коронавирусом в России тяжелая, важно наращивать темпы вакцинации и тестирования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:21
2021-10-26T14:21
2021-10-26T14:35
михаил мишустин
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России тяжелая, важно наращивать темпы вакцинации и тестирования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Мы видим, что ситуация с коронавирусом крайне серьезная во всех субъектах РФ, заболеваемость очень высокая, к сожалению, сейчас в стационарах много пациентов в тяжелом состоянии. Это прежде всего те, кто вовремя не сделал прививку, и врачи борются за их жизнь. Сегодня важно и дальше наращивать темпы вакцинации, иначе справиться с распространением этой инфекции невозможно", - сказал Мишустин.Более того, необходимо на должном уровне поддерживать уровень тестирования, "чтобы вовремя выявлять заболевших", указал он.
https://ria.ru/20211026/vaktsina-1756228143.html
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михаил мишустин, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии
14:21 26.10.2021 (обновлено: 14:35 26.10.2021)
Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19
Премьер Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации и тестирования от COVID-19