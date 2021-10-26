https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756262604.html
В Алтайском крае зафиксировали ажиотажный спрос на вакцинацию от COVID-19
В Алтайском крае зафиксировали ажиотажный спрос на вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
В Алтайском крае зафиксировали ажиотажный спрос на вакцинацию от COVID-19
Ажиотажный спрос на вакцинацию от коронавируса начался в Алтайском крае, за неделю прирост желающих поставить прививку вырос более чем на 40%, сообщает... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:23
2021-10-26T11:23
2021-10-26T11:23
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БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости. Ажиотажный спрос на вакцинацию от коронавируса начался в Алтайском крае, за неделю прирост желающих поставить прививку вырос более чем на 40%, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59"."В Алтайском крае начался ажиотажный спрос на вакцинацию от ковида. Как рассказали в Минздраве региона, за прошлую неделю прививки поставили более 25 тыс. человек – на 7,5 тыс. больше, чем неделей ранее. В ожидании укола люди выстраиваются в очереди в поликлиниках и пунктах вакцинации", - говорится в сообщении.Уточняется, что особенно востребована прививка у горожан. Только в барнаульском торговом центре "Геомаркет", где можно сделать укол без записи, число желающих пройти вакцинацию выросло сразу в шесть раз – вместо обычных 50 человек в день начали приходить по 300.Ранее сообщалось, что в Алтайском крае готовятся ввести систему QR-кодов, которые понадобятся для входа в торговые центры и другие места массового пребывания людей. Система начнет работу в конце октября - начале ноября.
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756254185.html
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общество, алтайский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Алтайском крае зафиксировали ажиотажный спрос на вакцинацию от COVID-19
В Алтайском крае прирост желающих сделать прививку от коронавируса вырос более чем на 40%
БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости.
Ажиотажный спрос на вакцинацию от коронавируса начался в Алтайском крае
, за неделю прирост желающих поставить прививку вырос более чем на 40%, сообщает правительственный Telegram
-канал "Ленина, 59".
"В Алтайском крае начался ажиотажный спрос на вакцинацию от ковида. Как рассказали в Минздраве региона, за прошлую неделю прививки поставили более 25 тыс. человек – на 7,5 тыс. больше, чем неделей ранее. В ожидании укола люди выстраиваются в очереди в поликлиниках и пунктах вакцинации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что особенно востребована прививка у горожан. Только в барнаульском торговом центре "Геомаркет", где можно сделать укол без записи, число желающих пройти вакцинацию выросло сразу в шесть раз – вместо обычных 50 человек в день начали приходить по 300.
"Там оперативно увеличили количество прививочных кабинетов с 2 до 4. Теперь прием могут одновременно вести семь врачей. В краевом Минздраве отмечают, что при необходимости пункт вакцинации могут расширить еще. Также для удобства жителей края в Геомаркете заработал свой кол-центр. Вопросы о вакцинации в мобильном пункте можно задать по телефону 8-963-531-305", - уточняет канал.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае готовятся ввести систему QR-кодов, которые понадобятся для входа в торговые центры и другие места массового пребывания людей. Система начнет работу в конце октября - начале ноября.