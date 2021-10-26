https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756262604.html

В Алтайском крае зафиксировали ажиотажный спрос на вакцинацию от COVID-19

В Алтайском крае зафиксировали ажиотажный спрос на вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

В Алтайском крае зафиксировали ажиотажный спрос на вакцинацию от COVID-19

Ажиотажный спрос на вакцинацию от коронавируса начался в Алтайском крае, за неделю прирост желающих поставить прививку вырос более чем на 40%, сообщает... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:23

2021-10-26T11:23

2021-10-26T11:23

распространение коронавируса

общество

алтайский край

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755950758_0:217:3078:1949_1920x0_80_0_0_49aa2bbcadeb7373e7106c7184199b87.jpg

БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости. Ажиотажный спрос на вакцинацию от коронавируса начался в Алтайском крае, за неделю прирост желающих поставить прививку вырос более чем на 40%, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59"."В Алтайском крае начался ажиотажный спрос на вакцинацию от ковида. Как рассказали в Минздраве региона, за прошлую неделю прививки поставили более 25 тыс. человек – на 7,5 тыс. больше, чем неделей ранее. В ожидании укола люди выстраиваются в очереди в поликлиниках и пунктах вакцинации", - говорится в сообщении.Уточняется, что особенно востребована прививка у горожан. Только в барнаульском торговом центре "Геомаркет", где можно сделать укол без записи, число желающих пройти вакцинацию выросло сразу в шесть раз – вместо обычных 50 человек в день начали приходить по 300.Ранее сообщалось, что в Алтайском крае готовятся ввести систему QR-кодов, которые понадобятся для входа в торговые центры и другие места массового пребывания людей. Система начнет работу в конце октября - начале ноября.

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756254185.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алтайский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19