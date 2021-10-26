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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756259158.html
Главный нарколог Москвы рассказал, как мотивирует людей прививаться
Главный нарколог Москвы рассказал, как мотивирует людей прививаться - РИА Новости, 26.10.2021
Главный нарколог Москвы рассказал, как мотивирует людей прививаться
Главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн объяснил, почему вакцинация жизненно необходима обществу. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:04
2021-10-26T12:38
распространение коронавируса
общество
евгений брюн
россия
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн объяснил, почему вакцинация жизненно необходима обществу.Врач подчеркнул, что, относясь безответственно к своему здоровью, человек вредит и обществу в целом."Давайте помнить, что наше благополучие в России в том числе зависит от того, насколько мы больны и насколько мы здоровы", — призвал он.Также Брюн поделился, что его сын был ковид-диссидентом. "Он собрался в отпуск со своими детьми на море. И именно в этот момент, я думаю, что Господь дал ему знак, он заболел. Сейчас он отошел о болезни, слава богу, ничего драматичного не происходило. Тем не менее он болел, две недели сидел дома, лечился. Теперь в будущем он собирается вакцинироваться", — рассказал нарколог.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. Медиагруппа "Россия сегодня" дала старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга" для популяризации вакцинации от COVID-19, спасающей жизни людей по всему миру. Ее цель — собрать истории о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации в единый тематический портал на сайте ria.ru.
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общество, евгений брюн, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:04 26.10.2021 (обновлено: 12:38 26.10.2021)
 
Главный нарколог Москвы рассказал, как мотивирует людей прививаться

Главный нарколог Москвы Брюн назвал вакцинацию жизненно необходимой

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГлавный нарколог Москвы Евгений Брюн
Главный нарколог Москвы Евгений Брюн - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн объяснил, почему вакцинация жизненно необходима обществу.

"Вспомните, человечество переживало чуму, <…> холеру, оспу, полиомиелит. И во всех случаях <…> придумывало лекарство, побеждало эти эпидемии. Теперь на все это есть вакцина", — отметил он, отвечая на вопрос, как он мотивирует людей прививаться.

Врач подчеркнул, что, относясь безответственно к своему здоровью, человек вредит и обществу в целом.
"Давайте помнить, что наше благополучие в России в том числе зависит от того, насколько мы больны и насколько мы здоровы", — призвал он.
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Также Брюн поделился, что его сын был ковид-диссидентом. "Он собрался в отпуск со своими детьми на море. И именно в этот момент, я думаю, что Господь дал ему знак, он заболел. Сейчас он отошел о болезни, слава богу, ничего драматичного не происходило. Тем не менее он болел, две недели сидел дома, лечился. Теперь в будущем он собирается вакцинироваться", — рассказал нарколог.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Медиагруппа "Россия сегодня" дала старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга" для популяризации вакцинации от COVID-19, спасающей жизни людей по всему миру. Ее цель — собрать истории о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации в единый тематический портал на сайте ria.ru.
 
Распространение коронавирусаОбществоЕвгений БрюнРоссияКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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