https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756259158.html

Главный нарколог Москвы рассказал, как мотивирует людей прививаться

Главный нарколог Москвы рассказал, как мотивирует людей прививаться - РИА Новости, 26.10.2021

Главный нарколог Москвы рассказал, как мотивирует людей прививаться

Главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн объяснил, почему вакцинация жизненно необходима обществу. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:04

2021-10-26T11:04

2021-10-26T12:38

распространение коронавируса

общество

евгений брюн

россия

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн объяснил, почему вакцинация жизненно необходима обществу.Врач подчеркнул, что, относясь безответственно к своему здоровью, человек вредит и обществу в целом."Давайте помнить, что наше благополучие в России в том числе зависит от того, насколько мы больны и насколько мы здоровы", — призвал он.Также Брюн поделился, что его сын был ковид-диссидентом. "Он собрался в отпуск со своими детьми на море. И именно в этот момент, я думаю, что Господь дал ему знак, он заболел. Сейчас он отошел о болезни, слава богу, ничего драматичного не происходило. Тем не менее он болел, две недели сидел дома, лечился. Теперь в будущем он собирается вакцинироваться", — рассказал нарколог.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. Медиагруппа "Россия сегодня" дала старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга" для популяризации вакцинации от COVID-19, спасающей жизни людей по всему миру. Ее цель — собрать истории о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации в единый тематический портал на сайте ria.ru.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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