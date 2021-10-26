https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756254185.html
В Липецкой области значительно выросли темпы вакцинации от COVID-19
В Липецкой области значительно выросли темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
В Липецкой области значительно выросли темпы вакцинации от COVID-19
Число желающих сделать прививку от коронавируса в Липецкой области стремительно растёт, ежедневно первым компонентом медики прививают 3,2 тысячи человек, что... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:34
2021-10-26T10:34
2021-10-26T10:34
липецкая область
вакцинация
игорь артамонов
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Число желающих сделать прививку от коронавируса в Липецкой области стремительно растёт, ежедневно первым компонентом медики прививают 3,2 тысячи человек, что почти вдвое больше, чем двумя неделями ранее, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на сегодняшний день в регионе однократно привиты от COVID-19 473 тысячи человек, двукратно – 425 тысяч человек. Охват населения – 51,8%. Накануне регион получил 7,6 тысяч доз вакцины. В ближайшие дни ожидается очередная крупная поставка вакцины."Необходимо проводить, прежде всего, разъяснительную работу, как с предприятиями, так и с главами районов. Не должно быть перегибов и манипуляций, что, например, за отказ от прививки – увольнение. Не нужно никакой самодеятельности – обычное информирование. Люди должны понимать, насколько важна вакцинация, как работает препарат, какие есть противопоказания и как подготовиться к прививке", – отметил Артамонов.
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вакцинация, игорь артамонов, коронавирус в россии
ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости
. Число желающих сделать прививку от коронавируса в Липецкой области стремительно растёт, ежедневно первым компонентом медики прививают 3,2 тысячи человек, что почти вдвое больше, чем двумя неделями ранее, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, на сегодняшний день в регионе однократно привиты от COVID-19 473 тысячи человек, двукратно – 425 тысяч человек. Охват населения – 51,8%. Накануне регион получил 7,6 тысяч доз вакцины. В ближайшие дни ожидается очередная крупная поставка вакцины.
"Необходимо проводить, прежде всего, разъяснительную работу, как с предприятиями, так и с главами районов. Не должно быть перегибов и манипуляций, что, например, за отказ от прививки – увольнение. Не нужно никакой самодеятельности – обычное информирование. Люди должны понимать, насколько важна вакцинация, как работает препарат, какие есть противопоказания и как подготовиться к прививке", – отметил Артамонов.