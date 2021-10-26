https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756254185.html

В Липецкой области значительно выросли темпы вакцинации от COVID-19

В Липецкой области значительно выросли темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

В Липецкой области значительно выросли темпы вакцинации от COVID-19

Число желающих сделать прививку от коронавируса в Липецкой области стремительно растёт, ежедневно первым компонентом медики прививают 3,2 тысячи человек, что... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:34

2021-10-26T10:34

2021-10-26T10:34

липецкая область

вакцинация

игорь артамонов

коронавирус в россии

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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Число желающих сделать прививку от коронавируса в Липецкой области стремительно растёт, ежедневно первым компонентом медики прививают 3,2 тысячи человек, что почти вдвое больше, чем двумя неделями ранее, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на сегодняшний день в регионе однократно привиты от COVID-19 473 тысячи человек, двукратно – 425 тысяч человек. Охват населения – 51,8%. Накануне регион получил 7,6 тысяч доз вакцины. В ближайшие дни ожидается очередная крупная поставка вакцины."Необходимо проводить, прежде всего, разъяснительную работу, как с предприятиями, так и с главами районов. Не должно быть перегибов и манипуляций, что, например, за отказ от прививки – увольнение. Не нужно никакой самодеятельности – обычное информирование. Люди должны понимать, насколько важна вакцинация, как работает препарат, какие есть противопоказания и как подготовиться к прививке", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20211022/qr-kody-1755779848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, игорь артамонов, коронавирус в россии