https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756249046.html

В Совфеде напомнили о праве регионов решать вопрос о выходных на вакцинацию

В Совфеде напомнили о праве регионов решать вопрос о выходных на вакцинацию - РИА Новости, 26.10.2021

В Совфеде напомнили о праве регионов решать вопрос о выходных на вакцинацию

Регионы сами могут решать, предоставлять ли выходные гражданам при вакцинировании, вносить изменения в федеральное законодательство не следует, считает глава... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:01

2021-10-26T10:01

2021-10-26T10:01

распространение коронавируса

общество

владимир путин

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инна святенко

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Регионы сами могут решать, предоставлять ли выходные гражданам при вакцинировании, вносить изменения в федеральное законодательство не следует, считает глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Президент РФ Владимир Путин рекомендовал высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации предоставлять освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции.Отвечая на вопрос РИА Новости, нужно ли вносить поправки в федеральное законодательство, Святенко ответила: "Нет, потому что это рекомендация, это на решение субъектов, и субъекты сами определяют".Сенатор добавила, что работодатель заключает трудовой договор с работником и бывают различные случаи, например, срочный договор или сотрудник работает дистанционно.Если же гражданин после прививки почувствовал себя неважно, он может обратиться к врачу и "врач определит, действительно ли он болен", сказала политик.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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