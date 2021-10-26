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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756249046.html
В Совфеде напомнили о праве регионов решать вопрос о выходных на вакцинацию
В Совфеде напомнили о праве регионов решать вопрос о выходных на вакцинацию - РИА Новости, 26.10.2021
В Совфеде напомнили о праве регионов решать вопрос о выходных на вакцинацию
Регионы сами могут решать, предоставлять ли выходные гражданам при вакцинировании, вносить изменения в федеральное законодательство не следует, считает глава... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:01
2021-10-26T10:01
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
инна святенко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Регионы сами могут решать, предоставлять ли выходные гражданам при вакцинировании, вносить изменения в федеральное законодательство не следует, считает глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Президент РФ Владимир Путин рекомендовал высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации предоставлять освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции.Отвечая на вопрос РИА Новости, нужно ли вносить поправки в федеральное законодательство, Святенко ответила: "Нет, потому что это рекомендация, это на решение субъектов, и субъекты сами определяют".Сенатор добавила, что работодатель заключает трудовой договор с работником и бывают различные случаи, например, срочный договор или сотрудник работает дистанционно.Если же гражданин после прививки почувствовал себя неважно, он может обратиться к врачу и "врач определит, действительно ли он болен", сказала политик.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, инна святенко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:01 26.10.2021
 
В Совфеде напомнили о праве регионов решать вопрос о выходных на вакцинацию

Сенатор Святенко напомнила о праве регионов решать вопрос о выходных на вакцинацию

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Регионы сами могут решать, предоставлять ли выходные гражданам при вакцинировании, вносить изменения в федеральное законодательство не следует, считает глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации предоставлять освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции.
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Отвечая на вопрос РИА Новости, нужно ли вносить поправки в федеральное законодательство, Святенко ответила: "Нет, потому что это рекомендация, это на решение субъектов, и субъекты сами определяют".
Сенатор добавила, что работодатель заключает трудовой договор с работником и бывают различные случаи, например, срочный договор или сотрудник работает дистанционно.
Если же гражданин после прививки почувствовал себя неважно, он может обратиться к врачу и "врач определит, действительно ли он болен", сказала политик.
 
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